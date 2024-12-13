Чому взимку спускають шини авто та як цьому запобігти

Авто взимку. Фото: metoffice.gov.uk

Одна з актуальних зимових проблем автомобілістів — зниження тиску у шинах. А коли колеса спускають, стає складніше керувати автомобілем, особливо на слизьких зимових дорогах.

Про це написав GSMinfo.

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Чому спускають шини

Під час переходу на зимові шини працівники СТО зазвичай накачують їх до 2,2 атмосфери. Це оптимальний тиск. Але варто виїхати з теплого приміщення на мороз, як газ у шинах починає стискатися. Спеціалісти зазначають, що зниження температури на 7 градусів призводить до зниження тиску приблизно на 0,12 атмосфери. При сильних морозах тиск може опуститися до 2 чи 1,8 атмосфери.

Таке зниження тиску викликає нерівномірне зношування шин, утруднює керування автомобілем та призводить до надмірної витрати пального. Проте, запобігти цим проблемам цілком можливо, якщо дбати про свій автомобіль та проводити регулярні перевірки.

Як підтримувати тиск в шинах

Стискання газу в шинах під впливом холоду — це фізика, й зупинити цей процес неможливо. Однак водії можуть регулярно перевіряти тиск у шинах та підкачувати їх за потреби. Це допоможе знизити ризик втрати контролю над автомобілем й мінімізувати шанс потрапляння в ДТП. Крім того, це збільшить термін експлуатації шин та зменшить витрати на пальне.

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