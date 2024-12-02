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Як запобігти налипанню снігу в колісних арках авто — сім порад

2 грудня 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Сім порад, як запобігти налипанню снігу в колісних арках автомобіля
Налипання снігу. Фото: kool965.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Запобігання налипанню снігу в колісних арках автомобіля є важливим аспектом зимової експлуатації. Адже таке засмічення може бути небезпечним з багатьох причин.

Як запобігати налипанню снігу в колісних арках та як це впливає на безпеку водія.

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Небезпека налипання снігу

  • Зниження контролю над транспортним засобом. Налиплий сніг може обмежити рух коліс, викликати непередбачувані зноси та погіршити маневровість автомобіля, особливо в складних погодних умовах.
  • Пошкодження елементів підвіски та гальмівної системи. Велика маса снігу може підвищити навантаження на підвіску, а також викликати проблеми з гальмами, якщо сніг заважає нормальному функціонуванню гальмівних механізмів.
  • Перегрів гальм. Якщо сніг забиває гальмівні системи, це може призвести до перегріву гальм, що, своєю чергою, може викликати втрату гальмування.
  • Збільшення витрат пального. Наявність снігу в колісних арках може збільшити вагу автомобіля та опір, що призводить до підвищення витрат пального.
  • Обмеження простору для виводу води та бруду. Налиплий сніг може блокувати дренажні отвори, що призводить до накопичення води та бруду, й підвищує ризик корозії кузова та підвіски.

Як запобігти налипанню

  • Регулярне очищення. Після кожної поїздки в сніжну погоду варто оглядати та очищати колісні арки від снігу і бруду. Це запобігатиме їхньому налипанню надалі.
  • Використання антикорозійних засобів. Нанесення спеціальних антикорозійних засобів на внутрішні частини арок може зменшити прилипання снігу. Ці засоби створюють захисний шар.
  • Провітрювання. Якщо система вентиляції пропускає більше повітря через колісні арки, це зменшує накопичення вологи.
  • Правильний стиль водіння. Намагайтеся уникати різких поворотів і маневрів на снігу, адже під час цього сніг може намагатись налипнути на автомобіль.
  • Перевірка колісних арок. Регулярно перевіряйте колісні арки на наявність тріщин, пошкоджень або корозії, які можуть призводити до накопичення снігу.
  • Встановлення додаткових захисних елементів. Пластикові або гумові підкрилки можуть зменшити потрапляння снігу в райони колісних арок.
  • Гума. Вибір якісної зимової гуми з хорошим протектором може допомогти запобігти накопиченню великої кількості снігу під час їзди.

Раніше ми писали, чому автомобільні системи допомоги водію не працюють взимку. Також розповідали про п’ять речей, які не можна залишати в машині на ніч взимку.

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