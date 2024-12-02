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Как предотвратить налипание снега в колесных арках авто

2 декабря 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Семь советов, как предотвратить налипание снега в колесных арках автомобиля
Налипание снега. Фото: kool965.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Предотвращение налипания снега в колесных арках автомобиля является важным аспектом зимней эксплуатации. Ведь такое засор может быть опасным по многим причинам.

Как избежать налипания снега в колесных арках и как это влияет на безопасность водителя.

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Опасность налипания снега

  • Снижение контроля над транспортным средством. Налипший снег может ограничить движение колес, вызвать непредсказуемые заносы и усугубить маневренность автомобиля, особенно в сложных погодных условиях.
  • Повреждение элементов подвески и тормозной системы. Большая масса снега может повысить нагрузку на подвеску, а также вызвать проблемы с тормозами, если снег мешает нормальному функционированию тормозных механизмов.
  • Перегрев тормозов. Если снег забивает тормозные системы, это может привести к перегреву тормозов, что, в свою очередь, может привести к потере торможения.
  • Увеличение расхода топлива. Наличие снега в колесных арках может увеличить вес автомобиля и сопротивление, что приводит к повышению расхода топлива.
  • Ограничение пространства для вывода воды и грязи. Налипший снег может блокировать дренажные отверстия, что приводит к накоплению воды и грязи и повышает риск коррозии кузова и подвески.

Как предотвратить налипание

  • Регулярная очистка. После каждой поездки в снежную погоду следует осматривать и очищать колесные арки от снега и грязи. Это будет предотвращать их налипание в дальнейшем.
  • Использование антикоррозионных средств. Нанесение специальных антикоррозионных средств на внутренние части арок может снизить прилипание снега. Эти средства создают защитный слой.
  • Проветривание. Если вентиляционная система пропускает больше воздуха через колесные арки, это уменьшает накопление влаги.
  • Правильный стиль вождения. Старайтесь избегать резких поворотов и маневров на снегу, ведь во время этого снег может налипнуть на автомобиль.
  • Проверка колесных арок. Регулярно проверяйте колесные арки на наличие трещин, повреждений или коррозии, которые могут привести к накоплению снега.
  • Установка дополнительных защитных частей. Пластиковые или резиновые подкрылки могут снизить попадание снега в районы колесных арок.
  • Резина. Выбор качественной зимней резины с хорошим протектором может помочь предотвратить накопление большого количества снега во время езды.

Ранее мы писали, почему автомобильные системы помощи водителю не работают зимой. Также рассказывали о пяти вещах, которые нельзя оставлять в машине на ночь зимой.

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