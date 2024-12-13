Почему зимой спускают шины авто и как это предотвратить

Авто зимой. Фото: metoffice.gov.uk

Одна из актуальных зимних проблем автомобилистов — снижение давления в шинах. А когда колеса спускают, становится труднее управлять автомобилем, особенно на скользких зимних дорогах.

Об этом написал GSMInfo.

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Почему спускают шины

При переходе на зимние шины работники СТО обычно закачивают их до 2,2 атмосферы. Это оптимальное давление. Но стоит уехать из теплого помещения на мороз, как газ в шинах начинает сжиматься. Специалисты отмечают, что снижение температуры на 7 градусов приводит к снижению давления примерно на 0,12 атмосферы. При сильных морозах давление может опуститься до 2 или 1,8 атмосферы.

Такое снижение давления вызывает неравномерный износ шин, затрудняет управление автомобилем и приводит к чрезмерному расходу топлива. Однако, предотвратить эти проблемы вполне возможно, если заботиться о своем автомобиле и проводить регулярные проверки.

Как поддерживать давление в шинах

Сжатие газа в шинах под влиянием холода — это физика, и остановить этот процесс невозможно. Однако водители могут регулярно проверять давление в шинах и подкачивать их при необходимости. Это поможет снизить риск потери контроля за автомобилем и минимизировать шанс попадания в ДТП. Кроме того, это увеличит срок эксплуатации шин и уменьшит расход топлива.

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