Почему зимой спускают шины авто и как это предотвратить

Почему зимой спускают шины авто и что с этим делать
Одна из актуальных зимних проблем автомобилистов — снижение давления в шинах. А когда колеса спускают, становится труднее управлять автомобилем, особенно на скользких зимних дорогах.
Об этом написал GSMInfo.
Почему спускают шины
При переходе на зимние шины работники СТО обычно закачивают их до 2,2 атмосферы. Это оптимальное давление. Но стоит уехать из теплого помещения на мороз, как газ в шинах начинает сжиматься. Специалисты отмечают, что снижение температуры на 7 градусов приводит к снижению давления примерно на 0,12 атмосферы. При сильных морозах давление может опуститься до 2 или 1,8 атмосферы.
Такое снижение давления вызывает неравномерный износ шин, затрудняет управление автомобилем и приводит к чрезмерному расходу топлива. Однако, предотвратить эти проблемы вполне возможно, если заботиться о своем автомобиле и проводить регулярные проверки.
Как поддерживать давление в шинах
Сжатие газа в шинах под влиянием холода — это физика, и остановить этот процесс невозможно. Однако водители могут регулярно проверять давление в шинах и подкачивать их при необходимости. Это поможет снизить риск потери контроля за автомобилем и минимизировать шанс попадания в ДТП. Кроме того, это увеличит срок эксплуатации шин и уменьшит расход топлива.
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