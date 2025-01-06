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Як довго служать зимові шини на авто

6 січня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Зимові шини — скільки сезонів вони тримаються
Зимові покришки на авто. Фото: motortrend.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

В середньому, зимові шини можуть прослужити від чотирьох до шести сезонів, але це сильно залежить від низки факторів. Мінімальна тривалість придатності, зазвичай, становить близько 30 000 – 50 000 км пробігу, але багато водіїв можуть проїздити й більше, якщо дотримуються рекомендацій щодо догляду та експлуатації сезонних покришок.

Від чого залежить термін придатності зимових шин.

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  • Тип шини

Якість та складність матеріалу, з якого виготовлені шини, відіграє важливу роль. Високоякісні шини преміум зазвичай служать довше, ніж бюджетні варіанти.

  • Умови експлуатації

Якщо використовувати зимові шини в умовах частих та сильних морозів, снігу та льоду, вони можуть зноситися швидше, ніж при їзді по сухих чи помірно вологих поверхнях.

  • Стиль водіння

Агресивна поведінка за кермом (часті різкі гальмування, прискорення та різкі повороти) швидше зношує шини.

  • Технічне обслуговування

Регулярна перевірка тиску в шинах, ротація та балансування можуть значно подовжити термін їхньої служби.

Зимові шини підлягають заміні, якщо глибина протектора зменшується до 4 мм або менше. Це зменшує їхню ефективність на снігу та льоду. Рекомендується періодично перевіряти стан шин, щоб їзда взимку була безпечною.

Раніше ми писали, який штраф можуть отримати водії за автомобільні шини. Також експерти назвали плюси та мінуси протектора ялинкою на зимових автошинах.

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08:34 У мережі показали, як хотіли розбудувати метро в Києві 1962 року

08:07 У РФ занепокоєні щодо української РЕБ в Курській області, — ІSW

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 У Луцьку чоловік облаяв працівників ТЦК та СП — його судили

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