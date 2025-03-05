Как проверить на пригодность летнюю резину для авто

Сезонная замена шин. Фото: idaforsikring.dk

Когда среднесуточная температура воздуха будет держаться как минимум на уровне +7 +8 °C, водители начнут замену зимних покрышек на летние. Но готовиться к этому надо заранее, а значит комплект летней резины стоит проверить уже сейчас.

Что сделать в первую очередь написал РБК-Украина.

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Протектор

В Украине минимальная глубина протектора шины составляет 1,6 мм. Если измерили 1,8 мм, оцените, хватит ли этого до осени. Возможно, стоит уже сейчас заменить старую летнюю резину на новые покрышки, чтобы избежать необходимости переобувки посреди сезона.

Проверьте протектор на посторонние предметы: камни, гвозди или куски проволоки. Будьте осторожны при удалении металлических включений, чтобы избежать сквозных дыр.

Боковина

Осмотрите каждую шину с обеих сторон. На боковинах не должно быть порезов, особенно глубоких и сквозных, длиной более 2 см. Ремонт таких повреждений не имеет смысла. Если шины хранятся на дисках, проверьте давление и убедитесь в отсутствии шишек, которые свидетельствуют о повреждении каркаса.

Шина изнутри

Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность шины, можно с фонариком. Ищите гвозди и обломки проволоки, которые могут торчать внутрь и быть невидимыми со стороны протектора. Лучше не вытаскивать их, а обозначить мелом или лаком для ногтей для дальнейшего показа на шиномонтаже.

Диски

Если летние шины хранятся на дисках, проверьте, не подвержен ли металл коррозии, особенно вблизи посадочной полки шины. Ржавчина может угрожать герметичности колеса.

Ранее были созданы умные шины, которые сами знают, что делать на скользкой дороге. Также мы писали, какой штраф может получить водителей за автомобильные шины.