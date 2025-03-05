Як перевірити на придатність літню гуму для авто

Сезонна заміна шин. Фото: idaforsikring.dk

Коли середньодобова температура повітря буде триматися щонайменше на рівні +7 +8 °C, водії почнуть заміну зимових покришок на літні. Але готуватися до цього треба заздалегідь, а значить комплект літньої гуми варто перевірити вже зараз.

Що зробити насамперед написав РБК-Україна.

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Протектор

В Україні мінімальна глибина протектора шини становить 1,6 мм. Якщо виміряли 1,8 мм, оцініть, чи вистачить цього до осені. Можливо, варто вже зараз замінити стару літню гуму на нові покришки, щоб уникнути необхідності перевзування посеред сезону.

Перевірте протектор на сторонні предмети: камінці, цвяхи чи шматки дроту. Будьте обережні при видаленні металевих включень, щоби уникнути наскрізних дірок.

Боковина

Огляньте кожну шину з обох боків. На боковинах не повинно бути порізів, особливо глибоких та наскрізних, довжиною понад 2 см. Ремонт таких пошкоджень не має сенсу. Якщо шини зберігаються на дисках, перевірте тиск та впевніться в відсутності ґуль, які свідчать про пошкодження каркаса.

Шина зсередини

Уважно огляньте внутрішню поверхню шини, можна з ліхтариком. Шукайте цвяхи та уламки дроту, які можуть стирчати всередину та бути невидимими з боку протектора. Краще не витягувати їх, а позначити крейдою або лаком для нігтів для подальшого показу на шиномонтажі.

Диски

Якщо літні шини зберігаються на дисках, перевірте, чи метал не підданий корозії, особливо поблизу посадкової полиці шини. Іржа може загрожувати герметичності колеса.

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