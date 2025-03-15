Важливі кроки збереження зимових шин для майбутнього сезону

Зберігання зимової гуми. Фото: reddit.com

Для того, щоб служити наступні сезони, зимові шини повинні правильно зберігатися. Важливе не лише місце, де вони чекатимуть холодів, але й умови, в яких вони проведуть наступні кілька місяців.

Про це написав РБК-Україна.

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Наслідки неправильного зберігання шин

Якщо шини чекають настання свого сезону у невідповідних умовах — у непристосованому для цього приміщенні, або й взагалі на вулиці:

гума, з якої зроблено шину потріскається, затвердіє, стане нестійкою до стирання;

метало-кордовий каркас шини деформується й вона стане не круглою;

металокорд каркаса поржавіє в місцях пошкодження гуми.

Що протипоказано шинам

Шинам небажана висока температура, бо саме від неї гумова суміш втрачає свою еластичність. Шкідливе також ультрафіолетове випромінювання сонячного світла.

Приміщення, де зберігаються шини, має бути сухим, адже у вологій атмосфері може початися невидима корозія металевих ниток каркаса шини.

Найкращі місця зберігання

Підвал будинку чи гаража, в якому функціонує ефективна вентиляція.

Цокольний поверх будинку чи господарчої будівлі.

Оглядова яма гаража, яка добре вентилюється через нещільні кришки.

Капітальний гараж, який не дуже прогрівається влітку.

Положення шин

Не слід складати покришки без дисків пірамідою понад чотири штуки. Такий вид навантаження нетиповий для легкових шин, й нижні екземпляри від надмірного тиску ризикують втратити геометрію металокорду та брекера протектора: боковини сплющуються, кільця на бортах у зоні посадки зближуються. Шинам на дисках багатоповерхове штабелювання не страшне.

Один з прийнятних способів розміщення шин — стоячи на стелажах. Ще один варіант — підвішування колеса за отвори в диску на цвях, забитий в стіну. Гола покришка теж надійно висітиме на стіні в такий самий спосіб.

Раніше ми писали, як перевірити, що літньої гуми для авто вистачить ще на сезон. Також повідомляли факт про автомобільні шини, який майже ніхто не знає.