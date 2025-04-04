Які ризики зберігання автомобільних шин на балконі

Покришки на балконі. Фото: uamotors.com.ua

Зберігати шини на балконі не лише шкідливо для покришок, а ще й небезпечно для здоров’я людей. Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC) ще на початку 2000-х років провело дослідження, яке показало, що серед працівників шинного виробництва рівень захворювань дихальної та кровоносної систем вдесятеро перевищував середній показник.

Про це повідомив Avtopilot.

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Вплив на здоровʼя

Гума, з якої виготовляються покришки, містить ряд хімічних речовин, що можуть заподіювати шкоду здоров'ю людей. Серед цих речовин — ароматичні масла, бензопірен, цинк та мікрочастинки, які вивільняються в процесі експлуатації шин.

Ці елементи здатні потрапляти в повітря і, при вдиханні, можуть негативно вплинути на дихальну систему, викликаючи різноманітні захворювання легенів. Додатково, частинки, які утворюються в результаті зношення шин, можуть проникати в кров, що підвищує ризики кровоносної системи.

Шкода для шин

Втім, не лише здоров'я людей піддається загрозам. Автомобільна гума страждає від зовнішніх умов, таких як ультрафіолетове випромінювання, волога та різкі коливання температури. Ці фактори прискорюють процес старіння шин, що призводить до втрати еластичності, розтріскування та зменшення безпечних експлуатаційних характеристик.

Правильний догляд за покришками, зберігання в захищених не житлових приміщеннях та дотримання умов експлуатації можуть зменшити ризики як для людей, так й для самої гуми.

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