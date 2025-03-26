Чому небезпечно перекачувати шини в авто

Накачування шин. Фото: rockfordmutual.com

Неправильний тиск у колесах автомобіля може призвести до серйозних фінансових витрат та проблем з безпекою. Чому регулярний моніторинг тиску в шинах є необхідністю для кожного водія, щоб забезпечити комфортну та безпечну подорож.

Про це написав ZUBR.

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Проблеми від перекачаних коліс

Прискорений знос

Коли тиск у шинах перевищує норму, основний тягар лягає на центральну частину протектора, що призводить до нерівномірного зносу.

Зменшення зчеплення

Жорсткість гуми підвищується, знижуючи її здатність ефективно контактувати з дорогою. Це особливо небезпечно під час різких маневрів або екстреного гальмування, коли максимальне зчеплення життєво важливе.

При вологих погодних умовах ризики зростають. Протектор шин розроблений для виведення води, що допомагає уникати аквапланування. Але з надмірним тиском площа контакту з дорогою зменшується, що робить автомобіль нестійким на мокрих чи засніжених поверхнях.

Неплановий ремонт

Перекачані шини підвищують навантаження на підвіску автомобіля. Вони не здатні адекватно амортизувати удари від нерівностей дороги, передаючи весь тягар на підвіску та диски. Це може призвести до мікротріщин чи серйозних пошкоджень дисків, що вимагатиме дорогого ремонту.

Витрати пального

Занадто жорсткі колеса підвищують опір коченню, змушуючи двигун працювати інтенсивніше та витрачати більше пального.

Як уникнути перекачування

Необхідно регулярно перевіряти тиск в колесах манометром. Оптимальний показник вказаний у технічному паспорті автомобіля або на наклейці на дверцятах водія.

Слід накачувати колеса поступово — після кожного додавання повітря варто перевіряти тиск, щоби не перевищити норму. Ідеальний варіант – використовувати компресор з регулятором тиску, який автоматично зупиняє подачу повітря при досягненні заданого рівня.

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