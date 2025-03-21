Яка ціна заміни зимових шин авто на літні у 2025 році

Автомобільні колеса. Фото: uniroyal-tyres.com

Всіх українських автомобілістів, які цього сезону будуть міняти зимову гуму на літню, очікує неприємний сюрприз. У 2025 році ціни на вживані та нові шини для авто зросли в середньому на 11%.

Про це повідомив РБК-Україна.

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Популярні розміри

Майже 70 000 оголошень на "OLX Україна" продають шини діаметром від 15 до 19 дюймів.

15 дюймів : нові — 2000 грн, вживані — 1131 грн;

: нові — 2000 грн, вживані — 1131 грн; 16 дюймів : нові — 2750 грн, вживані — 1400 грн;

: нові — 2750 грн, вживані — 1400 грн; 17 дюймів : нові — 3290 грн, вживані — 1600 грн;

: нові — 3290 грн, вживані — 1600 грн; 18 дюймів : нові — 4000 грн, вживані — 1900 грн;

: нові — 4000 грн, вживані — 1900 грн; 19 дюймів: нові — 5000 грн, вживані — 2330 грн.

В середньому, вживані шини коштують вдвічі дешевше й мають більший попит. На них припадає 89% від усіх відгуків у лютому 2025 року.

Дорожчі диски

Диски для легкових авто стали дорожчими на 11%.

15 дюймів : нові — 2200 грн, вживані — 1000 грн;

: нові — 2200 грн, вживані — 1000 грн; 16 дюймів : нові — 3500 грн, вживані — 2000 грн;

: нові — 3500 грн, вживані — 2000 грн; 17 дюймів : нові — 5273 грн, вживані — 3000 грн;

: нові — 5273 грн, вживані — 3000 грн; 18 дюймів : нові — 6922 грн, вживані — 4091 грн;

: нові — 6922 грн, вживані — 4091 грн; 19 дюймів: нові — 8500 грн, вживані — 6000 грн.

З усіх відгуків 93% припадали на вживані диски.

Колеса в зборі

На найдорожчу категорію (включає і шини, і диски) середня ціна також зросла на 11%.

15 дюймів : нові — 2200 грн, вживані — 3000 грн;

: нові — 2200 грн, вживані — 3000 грн; 16 дюймів : нові — 3200 грн, вживані — 5400 грн;

: нові — 3200 грн, вживані — 5400 грн; 17 дюймів : нові — 5700 грн, вживані — 10 000 грн;

: нові — 5700 грн, вживані — 10 000 грн; 18 дюймів : нові — 9450 грн, вживані — 12 144 грн;

: нові — 9450 грн, вживані — 12 144 грн; 19 дюймів: нові — 28 816 грн, вживані — 18 217 грн.

Тут також переважна кількість відгуків (95%) була на вживані колеса. Цікаво, що під новими колесами часто продають запасні колеса або колеса на стальних дисках, тоді як серед вживаних переважають легкосплавні або ковані диски.

Вартість шин, дисків та коліс залежить від їх стану та діаметру — чим більший розмір, тим дорожчі вироби. Найпопулярнішими серед автовласників є варіанти 16 та 17 дюймів, а переважна більшість користувачів розглядає вживані товари.

Раніше ми писали, які автомобільні шини можна відновлювати та скільки разів. Також експерти пояснили, як зберегти зимові шини придатними на наступний сезон.