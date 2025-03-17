Скільки разів та які автомобільні шини можна відновлювати

Перевірка шини. Фото: evanshalshaw.com

Процес відновлення шини полягає у видаленні зношених протекторів та їхнє повторне наклеювання або переливання. Нова автомобільна гума постійно дорожчає, а перероблені покришки коштуватимуть значно дешевше. На жаль, вони підходять не для усіх машин.

Про це написав Slash Gear.

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Які шини підходять для відновлення

Відновлення протектора зазвичай не застосовується до шин легкових автомобілів, легких пікапів та позашляховиків. Причинами цього є особливості конструкції таких покришок та поширення доступних шин від не дуже відомих брендів.

Інша справа вантажні автомобілі, шини яких зазвичай мають міцнішу конструкцію, що може витримувати багаторазове відновлення протектора. Річ у тім, що покришки займають третє місце за величиною витрат для автопарків після оплати праці водіїв та палива.

Наприклад, в США використання відновлених шин може щорічно заощаджувати майже 3 000 000 000 доларів. Ось чому 90% американських автопарків, які експлуатують 100 або більше транспортних засобів, віддають перевагу відновленим шинам. Пораховано, що перероблений протектор може подовжити термін служби вантажних покришок на 300%.

Скільки разів можна відновлювати вантажні шини

Якщо каркас шини структурно нестабільний, перероблювати шину небезпечно. Більшість покришок, яким минуло сім років та більше з дати виробництва, не підлягають відновленню.

Місцеві автопарки для поїздок на короткі відстані можуть відновлювати шини п’ять-шість разів. Проте шини на вантажівках для далеких перевезень можуть витримувати лише два-три цикли відновлення протектора.

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