Сколько раз и какие автомобильные шины можно восстанавливать

Проверка шины. Фото: evanshalshaw.com

Процесс восстановления шины заключается в удалении изношенных протекторов и их повторное наклеивание или переливание. Новая автомобильная резина постоянно дорожает, а переделанные покрышки будут стоить значительно дешевле. К сожалению, они подходят не для всех машин.

Об этом написал Slash Gear.

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Какие шины подходят для восстановления

Восстановление протектора обычно не применяется к шинам легковых автомобилей, легких пикапов и внедорожников. Причинами этого являются особенности конструкции таких покрышек и распространение доступных шин от не очень известных брендов.

Другое дело грузовые автомобили, шины которых обычно имеют более прочную конструкцию, выдерживающую многократное восстановление протектора. Дело в том, что покрышки занимают третье место по величине расходов для автопарков после оплаты труда водителей и топлива.

Например, в США использование восстановленных шин может ежегодно экономить почти 3 000 000 000 долларов. Вот почему 90% американских автопарков, эксплуатирующих 100 или более транспортных средств, отдают предпочтение восстановленным шинам. Посчитано, что переработанный протектор может продлить срок службы грузовых покрышек на 300%.

Сколько раз можно восстанавливать грузовые шины

Если каркас шины структурно нестабилен, переделывать шину опасно. Большинство покрышек, которым прошло семь лет и более с даты производства, не подлежат восстановлению.

Местные автопарки для поездок на короткие расстояния могут восстанавливать шины пять-шесть раз. Однако шины на грузовиках для дальних перевозок могут выдерживать лишь два-три цикла восстановления протектора.

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