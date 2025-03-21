Какая цена замены зимних шин авто на летние в 2025 году

Автомобильные колеса. Фото: uniroyal-tyres.com

Всех украинских автомобилистов, которые в этом сезоне будут менять зимнюю резину на летнюю, ожидает неприятный сюрприз. В 2025 году цены на подержанные и новые шины для авто выросли в среднем на 11%.

Об этом сообщил РБК-Украина.

Читайте также:

Популярные размеры

Почти 70 000 объявлений на "OLX Украина" продают шины диаметром от 15 до 19 дюймов.

15 дюймов : новые — 2 000 грн, б/у — 1 131 грн;

: новые — 2 000 грн, б/у — 1 131 грн; 16 дюймов : новые — 2 750 грн, б/у — 1 400 грн;

: новые — 2 750 грн, б/у — 1 400 грн; 17 дюймов : новые — 3 290 грн, б/у — 1 600 грн;

: новые — 3 290 грн, б/у — 1 600 грн; 18 дюймов : новые — 4 000 грн, б/у — 1 900 грн;

: новые — 4 000 грн, б/у — 1 900 грн; 19 дюймов: новые — 5 000 грн, б/у — 2 330 грн.

В среднем, подержанные шины стоят вдвое дешевле и пользуются большим спросом. На них приходится 89% от всех отзывов в феврале 2025 года.

Более дорогие диски

Диски для легковых авто стали дороже на 11%.

15 дюймов : новые — 2 200 грн, б/у — 1 000 грн;

: новые — 2 200 грн, б/у — 1 000 грн; 16 дюймов : новые — 3 500 грн, б/у — 2 000 грн;

: новые — 3 500 грн, б/у — 2 000 грн; 17 дюймов : новые — 5 273 грн, б/у — 3 000 грн;

: новые — 5 273 грн, б/у — 3 000 грн; 18 дюймов : новые — 6 922 грн, б/у — 4 091 грн;

: новые — 6 922 грн, б/у — 4 091 грн; 19 дюймов: новые — 8 500 грн, б/у — 6 000 грн.

Из всех отзывов 93% приходились на подержанные диски.

Колеса в сборе

На самую дорогую категорию (включает и шины, и диски) средняя цена также выросла на 11%.

15 дюймов : новые — 2 200 грн, б/у — 3 000 грн;

: новые — 2 200 грн, б/у — 3 000 грн; 16 дюймов : новые — 3 200 грн, б/у — 5 400 грн;

: новые — 3 200 грн, б/у — 5 400 грн; 17 дюймов : новые — 5 700 грн, б/у — 10 000 грн;

: новые — 5 700 грн, б/у — 10 000 грн; 18 дюймов : новые — 9 450 грн, б/у — 12 144 грн;

: новые — 9 450 грн, б/у — 12 144 грн; 19 дюймов: новые — 28 816 грн, б/у — 18 217 грн.

Здесь также подавляющее количество отзывов (95%) было на подержанные колеса. Интересно, что под новыми колесами часто продают запасные колеса или колеса на стальных дисках, тогда как среди подержанных преобладают легкосплавные или кованые диски.

Стоимость шин, дисков и колес зависит от их состояния и диаметра — чем больше размер, тем дороже изделия. Самыми популярными среди автовладельцев являются варианты 16 и 17 дюймов, а подавляющее большинство пользователей рассматривает подержанные товары.

Ранее мы писали, какие автомобильные шины можно восстанавливать и сколько раз. Также эксперты объяснили, как сохранить зимние шины пригодными на следующий сезон.