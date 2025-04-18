Штраф за автомобільні колеса в Україні у 2025 році

Chevrolet Malibu з великими колесами. Фото: carscoops.com

Деякі водії поліпшують дизайн своїх транспортних засобів, встановлюючи на автомобілі колісні диски великого діаметра. Втім, таке переобладнання може не лише порушувати чинні вимоги Правил дорожнього руху, а й погано вплинути на безпеку руху.

Про це нагадав SUV News.

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Коли впроваджують санкції

Згідно з пунктом 31.4.5 ПДР, не дозволяється експлуатація автомобілів, які мають "шини за розміром або допустимим навантаженням не відповідають моделі транспортного засобу".

За таке порушення передбачений штраф від 340 грн до 680 грн (ст. 121 КУпАП). В окремих випадках патрульний може навіть тимчасово вилучити автомобіль до усунення невідповідності. У разі повторного порушення протягом року водія можуть позбавити прав терміном до пів року.

Технічна безпека

Великі диски та низькопрофільні шини погіршують рух авто на нерівностях. Вони збільшують безпружинну масу, негативно позначаються на ресурсі підвіски, гальмівної системи, а також збільшують витрату пального.

Тому при виборі розмірів коліс варто керуватися рекомендаціями виробників. Вони формуються з урахуванням динаміки, навантажень та стійкості конкретного автомобіля.

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