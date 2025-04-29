Какой штраф водителю за огнетушитель в автомобиле в 2025 году

Огнетушитель. Фото: news.blog.net.ua

Украинские Правила дорожного движения запрещают выезжать на автомобиле, в котором нет огнетушителя, особенно это касается транспортных средств для перевозки пассажиров. Но, выпишут ли штраф водителю за его отсутствие?

Об этом сообщили Факты ICTV.

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Кто должен иметь огнетушитель

Пункт 31.4 ПДД обязывает иметь работоспособный огнетушитель в автобусе, грузовом и легковом автомобилях. Их должны надежно закрепить и установить в соответствии с требованиями, предусмотренными производителем транспортного средства. В случае, если производителем не указано конкретное место для их размещения, средства пожаротушения должны находиться в зонах со свободным доступом.

В транспортных средствах, осуществляющих перевозки опасных веществ и имеющих специальную маркировку в виде оранжевой таблички, тип огнетушителей, их количество и места монтажа регламентируются отдельными нормативными актами о безопасности перевозок.

Штраф за отсутствие огнетушителя

В Украине не существует отдельного штрафа за отсутствие огнетушителя в авто, но водителя привлекают к ответственности за нарушение правил управления ТС с технической неисправностью.

Штраф за отсутствие огнетушителя составляет 340 грн (часть 1 статьи 121 КУоАП).

(часть 1 статьи 121 КУоАП). Если водитель перевозит пассажиров и нет огнетушителя, штраф составляет 680 грн (часть 2 статьи 121 КУоАП).

(часть 2 статьи 121 КУоАП). За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850-1700 грн, лишение права управления транспортными средствами сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест на срок от 5 до 10 суток.

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