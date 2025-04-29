Какой штраф водителю за огнетушитель в автомобиле в 2025 году

Могут ли оштрафовать за отсутствие огнетушителя в авто
Украинские Правила дорожного движения запрещают выезжать на автомобиле, в котором нет огнетушителя, особенно это касается транспортных средств для перевозки пассажиров. Но, выпишут ли штраф водителю за его отсутствие?
Об этом сообщили Факты ICTV.
Кто должен иметь огнетушитель
Пункт 31.4 ПДД обязывает иметь работоспособный огнетушитель в автобусе, грузовом и легковом автомобилях. Их должны надежно закрепить и установить в соответствии с требованиями, предусмотренными производителем транспортного средства. В случае, если производителем не указано конкретное место для их размещения, средства пожаротушения должны находиться в зонах со свободным доступом.
В транспортных средствах, осуществляющих перевозки опасных веществ и имеющих специальную маркировку в виде оранжевой таблички, тип огнетушителей, их количество и места монтажа регламентируются отдельными нормативными актами о безопасности перевозок.
Штраф за отсутствие огнетушителя
В Украине не существует отдельного штрафа за отсутствие огнетушителя в авто, но водителя привлекают к ответственности за нарушение правил управления ТС с технической неисправностью.
- Штраф за отсутствие огнетушителя составляет 340 грн (часть 1 статьи 121 КУоАП).
- Если водитель перевозит пассажиров и нет огнетушителя, штраф составляет 680 грн (часть 2 статьи 121 КУоАП).
- За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850-1700 грн, лишение права управления транспортными средствами сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест на срок от 5 до 10 суток.
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