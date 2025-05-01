Размер штрафа за обгон на перекрестке в 2025 году

Перекресток. Фото: pixabay.com

Правила дорожного движения устанавливают ограничения на ряд автомобильных маневров на перекрестках и непосредственно перед ними, в частности запрещают выполнение обгона. Какое наказание предусмотрено для водителей в случае нарушения.

Об этом написали Факты ICTV.

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Опасное нарушение

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон на перекрестках и непосредственно перед ними запрещен. Ограничение наложено не просто так, а из очевидных соображений безопасности, ведь обгон является одним из самых опасных маневров, связанных с выездом автомобиля на встречную полосу.

Нарушение этих требований ПДД влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 122 КУоАП.

Какова сумма штрафа

За обгон на перекрестке предусмотрен штраф в размере 510 грн .

. В случае, если обгон на перекрестке повлек создание аварийной обстановки, то есть заставил других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения безопасности, штраф составляет 1445 грн. Также предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

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