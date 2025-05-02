Чотири марки автомобільних шин, які треба обходити стороною

Шини на полиці в магазині. Фото: freepik.com

Відомі світові виробники автомобільних шин Michelin та Goodyear мають заводи в Китаї, й до їхньої продукції не має особливих питань ані в експертів, ані у звичайних автомобілістів. Викликають тривогу покришки маловідомих китайських брендів, які можна зустріти у продажі за дуже привабливою ціною.

Про це написав Slash Gear.

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Linglong

Продукція бренду відома ненадійністю, особливо в умовах вологої та холодної погоди. Не бракує користувачів, які повідомляють про проблеми зі зчепленням, довговічністю, якістю та безпекою цих дешевих шин.

Один користувач Reddit написав: "Вони, мабуть, нормальні, доки не зіткнетеся з ситуацією, коли вам потрібно, щоб шини не були поганими. У такому разі треба схрестити пальці та сподівайтеся на краще".

А на форумі Silverado Sierra усі погодилися, що шини Linglong — це мотлох.

Triangle

Водії, які обговорюють бренд на tyrereviews.com, описували свої враження так: "Жахливі шини. На мокрих дорогах вони просто небезпечні: величезна недостатня поворотність, дуже поганий гальмівний шлях та відчуття повної відсутності контролю".

Багато користувачі зазначили, що їзда з цими шинами по мокрих дорогах була схожа на рух по льоду. Щобільше багато хто написав, що навіть на сухих дорогах бракувало зчеплення.

Ще одна тема — шум. На форумі alfaowner.com користувач написав, що на швидкості понад 80 км/год шини починають гучно вити.

Westlake

Хоча відгуки користувачів про шини Westlake не такі різкі, вони достатньо тривожні. Ціни на них зазвичай нижчі за середні ринкові, але вони мають великі проблеми з довговічністю.

Користувач на форумі Grand RV написав так: "Живучі шини, які витримали дві поїздки та приблизно 400 км". Цей водій зіткнувся з проблемами відшаровування протектора та назвав шини ризиком для безпеки.

Goodride

Ці шини виробляються тією ж материнською компанією, що й Westlake, — китайською Zhongce Rubber Group. Користувачі повідомляли про проблеми зі швидким зносом протектора, поганим зчепленням у вологих умовах та довговічністю.

На сайті tyrereviews.com власники зазначили, що шини мали дуже погане зчеплення як на сухих, так і на мокрих поверхнях, а одна людина сказала: "У надзвичайній ситуації задні шини занадто легко втрачають зчеплення. На сухій дорозі вони занадто повільно реагують на кермо, і задні колеса можуть легко знову занести". Інший користувач назвав Goodride "найгіршими шинами на землі".

Раніше ми писали, навіщо накачувати колеса автомобіля азотом. Також експерти пояснили, на якій швидкості автомобільні шини зношуються вдвічі менше.