Четыре марки автомобильных шин, которые надо обходить стороной

Шины на полке в магазине. Фото: freepik.com

Известные мировые производители автомобильных шин Michelin и Goodyear имеют заводы в Китае, и к их продукции нет особых вопросов ни у экспертов, ни у обычных автомобилистов. Вызывают тревогу покрышки малоизвестных китайских брендов, которые можно встретить в продаже по очень привлекательной цене.

Об этом написал Slash Gear.

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Linglong

Продукция бренда известна ненадежностью, особенно в условиях влажной и холодной погоды. Есть много пользователей, которые сообщают о проблемах со сцеплением, долговечностью, качеством и безопасностью этих дешевых шин.

Один пользователь Reddit написал: "Они, пожалуй, нормальные, пока не столкнетесь с ситуацией, когда вам нужно, чтобы шины не были плохими. В таком случае надо скрестить пальцы и надейтесь на лучшее".

А на форуме Silverado Sierra все согласились, что шины Linglong — это хлам.

Triangle

Водители, обсуждающие бренд на tyrereviews.com, описывали свои впечатления так: "Ужасные шины. На мокрых дорогах они просто опасны: огромная недостаточная поворачиваемость, очень плохой тормозной путь и ощущение полного отсутствия контроля".

Многие пользователи отметили, что езда с этими шинами по мокрым дорогам была похожа на движение по льду. Более того, многие написали, что даже на сухих дорогах не хватало сцепления.

Еще одна тема — шум. На форуме alfaowner.com пользователь написал, что на скорости свыше 80 км/ч шины начинают громко выть.

Westlake

Хотя отзывы пользователей о шинах Westlake не такие резкие, они достаточно тревожные. Цены на них обычно ниже среднерыночных, но они имеют большие проблемы с долговечностью.

Пользователь на форуме Grand RV написал так: "Живучие шины, которые выдержали две поездки и примерно 400 км". Этот водитель столкнулся с проблемами отслаивания протектора и назвал шины риском для безопасности.

Goodride

Эти шины производятся той же материнской компанией, что и Westlake, — китайской Zhongce Rubber Group. Пользователи сообщали о проблемах с быстрым износом протектора, плохим сцеплением во влажных условиях и долговечностью.

На сайте tyrereviews.com владельцы отметили, что шины имели очень плохое сцепление как на сухих, так и на мокрых поверхностях, а один человек сказал: "В чрезвычайной ситуации задние шины слишком легко теряют сцепление. На сухой дороге они слишком медленно реагируют на руль, и задние колеса могут легко снова занести". Другой пользователь назвал Goodride "худшими шинами на земле".

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