Какая оптимальная скорость для сохранения автомобильных шин

Ремонт колеса. Фото: freepik.com

Главный враг автомобильных покрышек — скорость, ведь с ее увеличением возрастает трение протектора об асфальт, в колесе повышается температура и деформируется резина. При скорости более 100 км/ч нагрузка на шины удваивается, особенно на поворотах и неровностях дороги.

Об этом написал Avtopilot.

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Износ шин на скорости

Повышение температуры внутри шины оказывает негативное влияние на ее эксплуатационные характеристики. Когда температура растет, резина теряет свою первоначальную жесткость и начинает размягчаться. Это приводит к ускоренному износу, ведь мягкая резина легче стирается при контакте с дорогой.

Также центробежная сила, возникающая во время движения, усиливает деформацию шины. Если балансировка не проведена должным образом, это может привести к еще большему износу и возможным опасным ситуациям во время езды.

Какая скорость вредит шинам

В зависимости от типа шин, веса авто и качества дорожного покрытия, критической для шин станет скорость от 110 км/час до 130 км/час. Можно провести простое тестирование после длительной поездки. Следует остановитесь на 10 минут и после этого прикоснитесь к покрышке. Если она сильно нагрета, значит безопасный лимит скорости был превышен.

Уменьшение средней скорости на 10-15 км/ч не особо повлияет на время проведенное в дороге, но может снизить износ шин до 40%. Двигаясь 90 км/ч вместо 110 км/ч, водитель значительно продлит жизнь покрышкам.

Ранее мы писали, какой штраф могут выписать за автомобильные колеса. Также эксперты объяснили, какие автомобильные шины можно восстанавливать и сколько раз.