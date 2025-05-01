Яка оптимальна швидкість для збереження автомобільних шин

Ремонт колеса. Фото: freepik.com

Головний ворог автомобільних покришок — швидкість, адже з її збільшенням зростає тертя протектора об асфальт, в колесі підвищується температура та деформується гума. При швидкості понад 100 км/год навантаження на шини подвоюється, особливо на поворотах та нерівностях дороги.

Про це написав Avtopilot.

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Знос шин на швидкості

Підвищення температури всередині шини має негативний вплив на її експлуатаційні характеристики. Коли температура зростає, гума втрачає свою первісну жорсткість та починає розм'якшуватися. Це призводить до прискореного зносу, адже м'яка гума легше стирається під час контакту з дорогою.

Також центробіжна сила, що виникає під час руху, посилює деформацію шини. Якщо балансування не проведено належним чином, це може призвести до ще більшого зносу та можливих небезпечних ситуацій під час їзди.

Яка швидкість шкодить шинам

Залежно від типу шин, ваги авто та якості дорожнього покриття, критичною для шин стане швидкість від 110 км/год до 130 км/год. Можна провести просте тестування після тривалої поїздки. Слід зупиніться на 10 хвилин та після цього доторкніться до покришки. Якщо вона сильно нагріта, значить безпечний ліміт швидкості було перевищено.

Зменшення середньої швидкості на 10-15 км/год не особливо вплине на час проведений у дорозі, але може знизити знос шин до 40%. Рухаючись 90 км/год замість 110 км/год, водій значно подовжите життя покришкам.

Раніше ми писали, який штраф можуть виписати за автомобільні колеса. Також експерти пояснили, які автомобільні шини можна відновлювати та скільки разів.