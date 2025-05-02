Есть ли смысл накачивать колеса авто чистым азотом

Накачанное колесо. Фото: edmunds.com

Некоторые опытные водители настаивают на том, что накачивание автомобильных шин азотом дает водителям значительные преимущества. Тестирования, которые провели известные организации, дали неожиданный результат.

Об этом сообщил Consumer Reports.

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Что дает азот

Воздух на 78% состоит из азота, на 21% — из кислорода, на 1% — из других газов. Азот, который используется для наполнения шин, является очищенным газом без примесей.

Заправиться азотом в Киеве можно от 100 грн, в зависимости от размера колесного диска. Но стоит ли он этого?

Водители, которые заправляют этим газом шины утверждают, что он:

уменьшает потерю воздуха;

повышает экономию горючего;

уменьшает сопротивление качению;

повышает безопасность.

Тестирование Consumer Reports

Большинство аргументов в пользу азота касаются поддержания надлежащего давления в колесах, поэтому специалисты проверили этот показатель на 31 модели новых всесезонных шин.

Одну шину каждой модели наполняли воздухом, а другую - азотом. Оба колеса были наполнены до 2,07 бар при комнатной температуре. Шины выставили на улицу на один год. За это время оба колеса потеряли давление, но разница между ними была очень небольшой. Азот действительно уменьшает потерю давления, но на минимальное значение в течение целого года.

Тестирование NHTSA

Исследование американской Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) показало аналогичные результаты. Лабораторный отчет указывает, что "накачивание шины азотом вместо воздуха имеет незначительное или вообще не имеет прямого влияния на показатели сопротивления качению".

С любым газом сопротивление качению будет одинаковым, если поддерживать надлежащее давление в колесах. Использование азота действительно уменьшает деградацию резины, ограничивая окисление. Впрочем, большинство заменят шины еще до того, как именно это может стать проблемой.

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