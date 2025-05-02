Чи є сенс накачувати колеса авто чистим азотом

Накачане колесо. Фото: edmunds.com

Деякі досвідчені водії наполягають на тому, що накачування автомобільних шин азотом дає водіям значні переваги. Тестування, які провели відомі організації, дали несподіваний результат.

Про це повідомив Consumer Reports.

Реклама

Читайте також:

Що дає азот

Повітря на 78% складається з азоту, на 21% — з кисню, на 1% — з інших газів. Азот, який використовується для наповнення шин, є очищеним газом без домішок.

Заправитися азотом в Києві коштує від 100 грн, залежно від розміру колісного диска. Але чи вартий він цього?

Водії, які заправляють цим газом шини стверджують, що він:

зменшує втрату повітря;

підвищує економію пального;

зменшує опір коченню;

підвищують безпеку.

Тестування Consumer Reports

Більшість аргументів на користь азоту стосуються підтримки належного тиску в колесах, тому фахівці перевірили цей показник на 31 моделях нових всесезонних шин.

Одну шину кожної моделі наповнювали повітрям, а іншу — азотом. Обидва колеса були наповнені до 2,07 бар при кімнатній температурі. Шини виставили на вулицю на один рік. За цей час обидва колеса втратили тиск, але різниця між ними була дуже невеликою. Азот дійсно зменшує втрату тиску, але на мінімальне значення протягом цілого року.

Тестування NHTSA

Дослідження американської Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) показало аналогічні результати. Лабораторний звіт вказує, що "накачування шини азотом замість повітря має незначний або взагалі не має прямого впливу на показники опору коченню".

З будь-яким газом опір коченню буде однаковим, якщо підтримувати належний тиск в колесах. Використання азоту справді зменшує деградацію гуми, обмежуючи окислення. Втім, більшість замінюють шини що до того, як саме це може стати проблемою.

Раніше ми писали, на якій швидкості автомобільні шини зношуються вдвічі менше. Також експерти пояснили, чому ціна утримання автомобіля виходить з-під контролю.