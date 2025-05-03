Як без ризику доїхати на пробитому колесі до СТО, коли нема запаски

Проблеми з колесом. Фото: freepik.com

Кожен водій стикався з проколом колеса багато разів. Добре, якщо в машині є запаска, тоді такі неприємності навіть посеред траси не страшні. Але якщо її немає, то як доїхати до найближчого шиномонтажу?

Про три прості способи їзди на пробитому колесі до СТО, написав Dexpens.

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Постійно качати

Якщо прокол невеликий, а СТО десь поруч, то можна накачати колесо та повільно їхати далі. За пару кілометрів зупинятися та докачати знову колесо, й так до самого шиномонтажу.

Водні процедури

Напрочуд ефективний спосіб. Треба викрутити ніпель на пробитому колесі та залити в камеру два літри води. Далі розташувати шину проколом вниз та накачати колесо до 1,5 атмосфери. Після цього можна їхати зі швидкістю до 25 км/год. Відцентрові сили рознесуть воду по всій поверхні колеса й повітря буде ізольоване від місця проколу. Так можна подолати до 60 км.

Вкрутити шуруп

Спочатку потрібно знайти прокол. Якщо його неозброєним оком не видно, то накачайте колесо та лийте на нього воду. Після того, як несанкціонований отвір знайдений, акуратно вкрутіть в нього шуруп. Можна повільно їхати до шиномонтажу.

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