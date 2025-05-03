Как без риска доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски

Проблемы с колесом. Фото: freepik.com

Каждый водитель сталкивался с проколом колеса много раз. Хорошо, если в машине есть запаска, тогда такие неприятности даже посреди трассы не страшны. Но если ее нет, то как доехать до ближайшего шиномонтажа?

О трех простых способах езды на пробитом колесе до СТО, написал Dexpens.

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Если прокол небольшой, а СТО где-то рядом, то можно накачать колесо и медленно ехать дальше. Через пару километров останавливаться и докачать снова колесо, и так до самого шиномонтажа.

Водные процедуры

Удивительно эффективный способ. Надо выкрутить ниппель на пробитом колесе и залить в камеру два литра воды. Далее расположить шину проколом вниз и накачать колесо до 1,5 атмосферы. После этого можно ехать со скоростью до 25 км/ч. Центробежные силы разнесут воду по всей поверхности колеса и воздух будет изолирован от места прокола. Так можно преодолеть до 60 км.

Вкрутить шуруп

Сначала нужно найти прокол. Если его невооруженным глазом не видно, то накачайте колесо и лейте на него воду. После того, как несанкционированное отверстие найдено, аккуратно вкрутите в него шуруп. Можно медленно ехать в шиномонтаж.

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