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Как без запаски доехать на пробитом колесе до СТО

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Дата публикации 3 мая 2025 01:20
Как без риска доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски
Проблемы с колесом. Фото: freepik.com
Ключевые моменты Постоянно качать Водные процедуры Вкрутить шуруп

Каждый водитель сталкивался с проколом колеса много раз. Хорошо, если в машине есть запаска, тогда такие неприятности даже посреди трассы не страшны. Но если ее нет, то как доехать до ближайшего шиномонтажа?

О трех простых способах езды на пробитом колесе до СТО, написал Dexpens.

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Постоянно качать

Если прокол небольшой, а СТО где-то рядом, то можно накачать колесо и медленно ехать дальше. Через пару километров останавливаться и докачать снова колесо, и так до самого шиномонтажа.

Водные процедуры

Удивительно эффективный способ. Надо выкрутить ниппель на пробитом колесе и залить в камеру два литра воды. Далее расположить шину проколом вниз и накачать колесо до 1,5 атмосферы. После этого можно ехать со скоростью до 25 км/ч. Центробежные силы разнесут воду по всей поверхности колеса и воздух будет изолирован от места прокола. Так можно преодолеть до 60 км.

Вкрутить шуруп

Сначала нужно найти прокол. Если его невооруженным глазом не видно, то накачайте колесо и лейте на него воду. После того, как несанкционированное отверстие найдено, аккуратно вкрутите в него шуруп. Можно медленно ехать в шиномонтаж.

Ранее мы писали, на какой скорости автомобильные покрышки изнашиваются вдвое меньше. Также эксперты назвали марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой.

авто лайфхаки проблемы советы автомобиль водители шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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