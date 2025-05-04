Как уменьшить шум от автомобильных шин: практические рекомендации

Как уменьшить шум от шин автомобиля во время движения
Во время долгих поездок шум от автомобильных шин сильно утомляет водителя. Эту громкость можно довольно легко уменьшить, воспользовавшись простыми советами, и наслаждаться тихим и плавным путешествием.
Об этом написал Pitstop Arabia.
Размеры колес
Большие шины шумят громче. Поэтому стоит найти баланс между внешним видом автомобиля, шинами и звуком, который они создают.
Ширина шины
Более узкие шины издают меньший шум. Ведь чем меньше площадь контакта с дорогой, тем тише едет автомобиль. В инструкции по эксплуатации машины стоит проверить возможные размеры покрышек, рекомендованные производителем.
Уплотнитель дверей
Уплотнитель между дверью и рамой кузова со временем изнашивается, что приводит к увеличению внешнего шума в салоне.
Звукоизоляция пола
Стоит приобрести коврики с лучшими звукоизоляционными свойствами.
Звукоизоляция дверей
Добавьте звукоизоляционный материал между рамой и панелью двери.
Более тихие шины
Ведущие производители шин внедряют инновационные технологии. Это делает их гораздо более безопасными и тихими.
Давление в шинах
Недокачанные или перекачанные шины вызывают дополнительный шум.
Развал-схождение
Если шины не отрегулированы должным образом, они изнашиваются неравномерно, что приводит к повышению уровня шума.
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