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Как уменьшить шум от шин автомобиля во время движения

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Дата публикации 4 мая 2025 16:45
Как уменьшить шум от автомобильных шин: практические рекомендации
Авто на дороге. Фото: freepik.com
Ключевые моменты Размеры колес Ширина шины Более тихие шины Уплотнитель дверей Звукоизоляция пола Звукоизоляция дверей Давление в шинах Развал-схождение

Во время долгих поездок шум от автомобильных шин сильно утомляет водителя. Эту громкость можно довольно легко уменьшить, воспользовавшись простыми советами, и наслаждаться тихим и плавным путешествием.

Об этом написал Pitstop Arabia.

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Размеры колес

Большие шины шумят громче. Поэтому стоит найти баланс между внешним видом автомобиля, шинами и звуком, который они создают.

Ширина шины

Более узкие шины издают меньший шум. Ведь чем меньше площадь контакта с дорогой, тем тише едет автомобиль. В инструкции по эксплуатации машины стоит проверить возможные размеры покрышек, рекомендованные производителем.

Уплотнитель дверей

Уплотнитель между дверью и рамой кузова со временем изнашивается, что приводит к увеличению внешнего шума в салоне.

Звукоизоляция пола

Стоит приобрести коврики с лучшими звукоизоляционными свойствами.

Звукоизоляция дверей

Добавьте звукоизоляционный материал между рамой и панелью двери.

Более тихие шины

Ведущие производители шин внедряют инновационные технологии. Это делает их гораздо более безопасными и тихими.

Давление в шинах

Недокачанные или перекачанные шины вызывают дополнительный шум.

Развал-схождение

Если шины не отрегулированы должным образом, они изнашиваются неравномерно, что приводит к повышению уровня шума.

Ранее мы писали, какой штраф могут выписать водителю за обгон на перекрестке. Также эксперты назвали марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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