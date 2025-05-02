Вживані авто з Німеччині: Mercedes-Benz повідомляє про ризики для покупців

Продаж автомобілів з пробігом. Фото: thesun.co.uk

В Німеччині набула поширення афера, коли шахраї пропонують вживані автомобілі за надто привабливими цінами. Жертви швидко переказують кошти, після чого залишаються без машини та грошей.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Фальшиві оголошення

Днями Mercedes-Benz повідомив про хвилю дуже вигідних, але фальшивих пропозицій в інтернеті щодо продажу вживаних автомобілів. Жертви платять гроші, після чого шахраї зникають. Схема дуже проста, але ефективна.

Зловмисники видають себе за авторизовані автосалони Mercedes, надсилаючи підроблені каталоги пропозицій, договори купівлі-продажу та рахунки-фактури. Все виглядає дуже професійно: від офіційних адрес електронної пошти до посилань на фактичні місця розташування дилерів та імен співробітників.

Mercedes-Benz вже подав кримінальну заяву та активно співпрацює з правоохоронними органами.

На жаль, це стосується не лише цієї компанії. Подібні випадки вже траплялися у Німеччині. Метод завжди однаковий: скористатися довірою до відомого бренду, ввести клієнта в оману та зникнути з його грошима.

Як захиститися від шахраїв

Ціна занадто гарна, щоб бути правдою. Якщо пропозиція здається підозріло привабливою, краще перевірити її двічі. Особливо це стосується вживаних автомобілів малого віку.

Якщо пропозиція здається підозріло привабливою, краще перевірити її двічі. Особливо це стосується вживаних автомобілів малого віку. Незвичайні адреси електронної пошти. Листи мають надходить з офіційної адреси дилерського центру. А не з підозрілого домену або безплатної електронної пошти.

Листи мають надходить з офіційної адреси дилерського центру. А не з підозрілого домену або безплатної електронної пошти. Сильний тиск. Шахраї часто наполягають на швидких рішеннях та миттєвих переказах. Авторитетні дилери ніколи так не роблять.

Шахраї часто наполягають на швидких рішеннях та миттєвих переказах. Авторитетні дилери ніколи так не роблять. Без особистого контакту. Вимагайте тест-драйв. Якщо хтось уникає зустрічі, це привід для занепокоєння.

Вимагайте тест-драйв. Якщо хтось уникає зустрічі, це привід для занепокоєння. Запит на оплату наперед. Ніколи не надсилайте гроші банківським переказом, якщо ви не бачили автомобіль та продавця особисто.

Раніше ми писали про новий метод влазити в чужий автомобіль, який вигадали злодії. Також попереджували, про трюк з монеткою, який допомагає зловмисникам викрадати автомобілі посеред білого дня.