Як захистити авто від викрадення — поради колишнього злодія

Автомобільний злодій. Фото: freepik.com

Американець Хондо Андервуд, який за два роки викрав сотні автомобілів на загальну суму близько 1 000 000 доларів, в інтерв’ю Business Insider розкрив ключові стратегії для автовласників. Його поради можуть істотно знизити ризик викрадення автомобіля.

Про це повідомив Telegrafi.

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Крок стримання

Насамперед потрібно стримати потенційних злодіїв, адже авто без очевидних систем безпеки часто стають першими цілями. Коли злодії вибирають між двома однаковими транспортними засобами, вони майже завжди зупиняються на тому, який здається менш захищеним.

Не залишайте цінні речі

Поширена помилка власників — залишати особисті речі в салоні авто. За допомогою сканерів Bluetooth надзвичайно легко виявити електронні пристрої в автомобілі, що робить такі машини ще більш спокусливими для крадіжки.

Ускладнений запуск

Найефективніша порада колишнього злодія – ускладнити запуск автомобіля. "Єдиний надійний спосіб запобігти крадіжці — встановити систему, яка запобігає запуску двигуна", — пояснив він. Наприклад, ручний перемикач між акумулятором та двигуном, розташування якого відомо лише власнику. Більшість злодіїв не будуть витрачати час на автомобіль, який вони не можуть швидко завести.

Загальні поради

Практичні поради, такі як регулярне паркування в добре освітлених, жвавих місцях, використання механічного керма або блокування педалей, а також інвестиції в якісну систему відстеження GPS можуть значно зменшити ризик крадіжки. Поєднання цих методів створює багаторівневий захист, який діє як стримувальний фактор для потенційних злодіїв.

Раніше ми писали про трюк з монеткою — новий метод викрадення авто. Також експерти з кібербезпеки сумніваються у здатності цифрових автоключів повністю запобігти крадіжкам машин.