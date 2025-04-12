Как защитить авто от угона — советы бывшего вора

Автомобильный вор. Фото: freepik.com

Американец Хондо Андервуд, который за два года угнал сотни автомобилей на общую сумму около 1 000 000 долларов, в интервью Business Insider раскрыл ключевые стратегии для автовладельцев. Его советы могут существенно снизить риск угона автомобиля.

Об этом сообщил Telegrafi.

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Шаг сдерживания

В первую очередь нужно сдержать потенциальных воров, ведь авто без очевидных систем безопасности часто становятся первыми целями угонщиков. Когда воры выбирают между двумя одинаковыми транспортными средствами, они почти всегда останавливаются на том, который кажется менее защищенным.

Не оставляйте ценные вещи

Распространенная ошибка владельцев — оставлять личные вещи в салоне авто. С помощью сканеров Bluetooth чрезвычайно легко обнаружить электронные устройства в автомобиле, что делает такие машины еще более соблазнительными для кражи.

Затрудненный запуск

Самый эффективный совет бывшего вора — усложнить запуск автомобиля. "Единственный надежный способ предотвратить кражу — установить систему, которая предотвращает запуск двигателя", — объяснил он. Например, ручной переключатель между аккумулятором и двигателем, расположение которого известно только владельцу. Большинство воров не будет тратить время на автомобиль, который они не могут быстро завести.

Общие советы

Практические советы, такие как регулярная парковка в хорошо освещенных, оживленных местах, использование механического руля или блокировки педалей, а также инвестиции в качественную систему отслеживания GPS могут значительно уменьшить риск кражи. Сочетание этих методов создает многоуровневую защиту, которая действует как сдерживающий фактор для потенциальных воров.

Ранее мы писали о трюке с монеткой — новый метод угона авто. Также эксперты по кибербезопасности сомневаются в способности цифровых автоключей полностью предотвратить кражи машин.