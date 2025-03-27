Вниманию водителей, появился новый метод угона авто

Монетка в ручке двери. Фото: moto.pl

Воры постоянно совершенствуют методы угона автомобилей. Поэтому знание о том, как мошенники метят чужие машины, в частности монетой в ручке двери авто, может стать залогом безопасности.

Об этом написал Moto.

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Что делает монетка

Воры вставляют металлические монеты в отверстие дверной ручки автомобиля, когда владелец находится рядом, например, во время парковки. Когда водитель или пассажиры выходят из автомобиля, вор может быстро осуществить свое дело. Расположенная в ручке монета блокирует возможность закрытия двери с помощью дистанционного управления.

Как угоняют авто

Этот простой трюк может привести к тому, что автовладелец, отвлекаясь или невнимательно выходя из машины, не заметит монету и оставит транспортное средство незапертым. А вернувшись, может обнаружить, что автомобиль исчез. Поэтому надо быть внимательным к такого рода пометкам и проверять двери перед тем, как оставить авто.

Ранее мы писали, какие марки авто чаще всего воруют в Украине. Также сообщалось, что Hyundai лидирует в рейтинге самых угоняемых автомобилей в США.