Nissan, ВАЗ и VW — какие еще авто находятся под угрозой угона в Украине

Воры в Украине любят Nissan — какие еще марки авто часто воруют в 2024 году
В этом году самыми популярными среди воров автомобилями в Украине стали машины бренда Nissan. Хотя в разрезе конкретных моделей больше других угнали пикапов Mitsubishi L200.
Об этом сообщил портал Опендатабот.
Воровство во время войны
За последние три года правоохранители зафиксировали 15 274 угнанных авто. Самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения наблюдается за 9 месяцев 2024 года — всего 765 случаев. За аналогичный период в прошлом году произошло 1,2 тыс. краж. А в начале большой войны угнали 11 700 машин.
География краж
Больше всего краж происходит в Донецкой и Херсонской областях — 256 и 166 случаев соответственно. Это 55% от общего количества угнанных машин в этом году.
Третье место антирейтинга заняла Волынская область со 104 кражами (13,6%). В прошлом году печальный пьедестал замыкала Днепропетровская область, но сейчас ситуация улучшилась на две позиции в перечне.
Что похищают
В 2024 году больше всего исчезло легковых автомобилей — 516 (67,5%). Сильно отстают грузовики и мотоциклы — 98 и 42 краж соответственно. В прошлом году популярностью у воров также пользовались автоприцепы — 113 дел.
Какие авто нравятся ворам
В 2024 году самыми популярными среди воров стали машины марки Nissan (61 угон или 8%), ВАЗ (57 или 7.5%) и Volkswagen (53 или 6.9%).
Среди моделей больше всего пострадали от рук преступников пикапы Mitsubishi L200 (17 угонов) и Nissan Navara (15), а так же минивэны Volkswagen Transporter (14).
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