Nissan, ВАЗ и VW — какие еще авто находятся под угрозой угона в Украине

Nissan Navara. Фото: infocar.ua

В этом году самыми популярными среди воров автомобилями в Украине стали машины бренда Nissan. Хотя в разрезе конкретных моделей больше других угнали пикапов Mitsubishi L200.

Об этом сообщил портал Опендатабот.

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Воровство во время войны

За последние три года правоохранители зафиксировали 15 274 угнанных авто. Самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения наблюдается за 9 месяцев 2024 года — всего 765 случаев. За аналогичный период в прошлом году произошло 1,2 тыс. краж. А в начале большой войны угнали 11 700 машин.

География краж

Больше всего краж происходит в Донецкой и Херсонской областях — 256 и 166 случаев соответственно. Это 55% от общего количества угнанных машин в этом году.

Третье место антирейтинга заняла Волынская область со 104 кражами (13,6%). В прошлом году печальный пьедестал замыкала Днепропетровская область, но сейчас ситуация улучшилась на две позиции в перечне.

Что похищают

В 2024 году больше всего исчезло легковых автомобилей — 516 (67,5%). Сильно отстают грузовики и мотоциклы — 98 и 42 краж соответственно. В прошлом году популярностью у воров также пользовались автоприцепы — 113 дел.

Какие авто нравятся ворам

Инфографика: Опендатабот

В 2024 году самыми популярными среди воров стали машины марки Nissan (61 угон или 8%), ВАЗ (57 или 7.5%) и Volkswagen (53 или 6.9%).

Среди моделей больше всего пострадали от рук преступников пикапы Mitsubishi L200 (17 угонов) и Nissan Navara (15), а так же минивэны Volkswagen Transporter (14).

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