Nissan, ВАЗ та VW — які ще авто знаходяться під загрозою викрадення в Україні

Злодії в Україні люблять Nissan — які ще марки авто часто крадуть у 2024 році
Цьогоріч найпопулярнішими серед крадіїв автомобілями в Україні стали машини бренду Nissan. Хоча в розрізі конкретних моделей більше інших викрали пікапів Mitsubishi L200.
Про це повідомив портал Опендатабот.
Крадіжки під час війни
За останні три роки правоохоронці зафіксували 15 274 викрадених авто. Найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення спостерігається за 9 місяців 2024 року — лише 765 випадків. За аналогічний період торік трапилося 1,2 тис. крадіжок. А на початку великої війни вкрали 11 700 машин.
Географія крадіжок
Найбільше автокрадіжок трапляється в Донецькій та Херсонській областях — 256 та 166 випадків відповідно. Це 55% від загальної кількості викрадених машин цього року.
Третє місце антирейтингу посіла Волинська область зі 104 крадіжками (13,6%). Торік сумний п’єдестал замикала Дніпропетровська область, але зараз ситуація покращилась аж на дві позиції в переліку.
Що викрадають
У 2024 році найбільше зникло легкових автомобілів — 516 (67,5%). Сильно відстають вантажівки та мотоцикли — 98 та 42 крадіжок відповідно. Торік популярністю у злодіїв також користувалися автопричепи — 113 справ.
Які авто подобаються злодіям
У 2024 році найпопулярнішими серед крадіїв стали машини марки Nissan (61 викрадення або 8%), ВАЗ (57 або 7.5%) та Volkswagen (53 або 6.9%).
Серед моделей найбільше постраждали від рук злочинців пікапи Mitsubishi L200 (17 викрадень) й Nissan Navara (15) та мінівени Volkswagen Transporter (14).
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