Nissan, ВАЗ та VW — які ще авто знаходяться під загрозою викрадення в Україні

Nissan Navara. Фото: infocar.ua

Цьогоріч найпопулярнішими серед крадіїв автомобілями в Україні стали машини бренду Nissan. Хоча в розрізі конкретних моделей більше інших викрали пікапів Mitsubishi L200.

Про це повідомив портал Опендатабот.

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Крадіжки під час війни

За останні три роки правоохоронці зафіксували 15 274 викрадених авто. Найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення спостерігається за 9 місяців 2024 року — лише 765 випадків. За аналогічний період торік трапилося 1,2 тис. крадіжок. А на початку великої війни вкрали 11 700 машин.

Географія крадіжок

Найбільше автокрадіжок трапляється в Донецькій та Херсонській областях — 256 та 166 випадків відповідно. Це 55% від загальної кількості викрадених машин цього року.

Третє місце антирейтингу посіла Волинська область зі 104 крадіжками (13,6%). Торік сумний п’єдестал замикала Дніпропетровська область, але зараз ситуація покращилась аж на дві позиції в переліку.

Що викрадають

У 2024 році найбільше зникло легкових автомобілів — 516 (67,5%). Сильно відстають вантажівки та мотоцикли — 98 та 42 крадіжок відповідно. Торік популярністю у злодіїв також користувалися автопричепи — 113 справ.

Які авто подобаються злодіям

Інфографіка: Опендатабот

У 2024 році найпопулярнішими серед крадіїв стали машини марки Nissan (61 викрадення або 8%), ВАЗ (57 або 7.5%) та Volkswagen (53 або 6.9%).

Серед моделей найбільше постраждали від рук злочинців пікапи Mitsubishi L200 (17 викрадень) й Nissan Navara (15) та мінівени Volkswagen Transporter (14).

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