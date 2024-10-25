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Злодії в Україні люблять Nissan — які ще марки авто часто крадуть у 2024 році

25 жовтня 2024 01:15
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Nissan, ВАЗ та VW — які ще авто знаходяться під загрозою викрадення в Україні
Nissan Navara. Фото: infocar.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Цьогоріч найпопулярнішими серед крадіїв автомобілями в Україні стали машини бренду Nissan. Хоча в розрізі конкретних моделей більше інших викрали пікапів Mitsubishi L200.

Про це повідомив портал Опендатабот.

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Крадіжки під час війни

За останні три роки правоохоронці зафіксували 15 274 викрадених авто. Найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення спостерігається за 9 місяців 2024 року — лише 765 випадків. За аналогічний період торік трапилося 1,2 тис. крадіжок. А на початку великої війни вкрали 11 700 машин.

Географія крадіжок

Найбільше автокрадіжок трапляється в Донецькій та Херсонській областях — 256 та 166 випадків відповідно. Це 55% від загальної кількості викрадених машин цього року.

Третє місце антирейтингу посіла Волинська область зі 104 крадіжками (13,6%). Торік сумний п’єдестал замикала Дніпропетровська область, але зараз ситуація покращилась аж на дві позиції в переліку.

Що викрадають

У 2024 році найбільше зникло легкових автомобілів — 516 (67,5%). Сильно відстають вантажівки та мотоцикли — 98 та 42 крадіжок відповідно. Торік популярністю у злодіїв також користувалися автопричепи — 113 справ.

Які авто подобаються злодіям

Злодії в Україні люблять Nissan — які ще марки авто часто крадуть у 2024 році - фото 1
Інфографіка: Опендатабот

У 2024 році найпопулярнішими серед крадіїв стали машини марки Nissan (61 викрадення або 8%), ВАЗ (57 або 7.5%) та Volkswagen (53 або 6.9%).

Серед моделей найбільше постраждали від рук злочинців пікапи Mitsubishi L200 (17 викрадень) й Nissan Navara (15) та мінівени Volkswagen Transporter (14).

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Mitsubishi крадіжка угон Volkswagen Nissan автомобіль авто

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01:22 У Києві лунають вибухи

00:41 У Київській області чути вибухи — в чому причина

00:30 Помилка у "Резерв+" виключеного з обліку — що робити

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

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