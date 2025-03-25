Hyundai на первых позициях в нежелательном для компании списке

2025 Hyundai Elantra. Фото: Hyundai

После нескольких лет массовых краж автомобилей Hyundai и Kia, благодаря недостатку в системе безопасности, количество угонов в США снизилось до рекордных за последние 40 лет показателей. К сожалению, корейские бренды продолжают лидировать в рейтинге самых угоняемых автомобилей в Америке.

Об этом сообщил Car Buzz.

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В 2024 году количество краж автомобилей в США сократилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является самым большим падением за последние 40 лет. В прошлом году было угнано 850 708 автомобилей (1 020 729 единиц в 2023 году). Однако Hyundai и Kia все же страдают больше других.

Hyundai Elantra стал самым угоняемым автомобилем в США, на втором месте — Hyundai Sonata, а замыкает печальную пятерку Kia Optima. Тем не менее эти цифры значительно снизились по сравнению с пиком краж, от которой пострадали марки. Дело в том, что недостатки безопасности этих авто можно легко исправить в мастерской. Интересно, что продажи Hyundai и Kia почти не пострадали, несмотря на заявления о том, что их автомобили легко угонять.

Рейтинг авто по угонам в США по угонам в США

Hyundai Elantra — 31 712 единиц. Hyundai Sonata — 26 720 ед. Chevy Silverado — 21 666 ед. Honda Accord — 18 539 ед. Kia Optima — 17 493 ед.

Интересно, что Silverado и Accord угоняют чаще, чем лидеров соответствующих сегментов, таких как Ford F-150 и Toyota Camry. Воры явно не ищут бестселлеров.

Ранее сообщалось, какие марки автомобилей чаще всего угоняют в Украине. Также мы писали о том, что злоумышленники начали массово снимать одну важную деталь с гибридных авто.