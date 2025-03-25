Hyundai на перших позиціях у небажаному для компанії списку

Hyundai очолила список, в якому компанія бути не хоче
Після кількох років масових викрадень автомобілів Hyundai та Kia, завдяки недоліку в системі безпеки, кількість угонів в США знизилася до рекордних за останні 40 років показників. На жаль, корейські бренди продовжують лідирувати у рейтингу найбільш викрадених автомобілів в Америці.
Про це повідомив Car Buzz.
Скільки вкрали авто
У 2024 році кількість крадіжок автомобілів у США скоротилася на 17% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що є найбільшим падінням за останні 40 років. Торік було викрадено 850 708 автомобілів (1 020 729 одиниць у 2023 році). Однак Hyundai та Kia все ж страждають більше за інших.
Hyundai Elantra став найбільш викраденим автомобілем в США, на другому місці — Hyundai Sonata, а замикає сумну п’ятірку Kia Optima. З усім тим, ці цифри значно знизилися в порівнянні з піком крадіжок, від якої постраждали марки. Річ у тім, що недоліки безпеки цих авто можна легко виправити в майстерні. Цікаво, що продажі Hyundai та Kia майже не постраждали, попри заяви про те, що їхні автомобілі легко викрадати.
Рейтинг авто за викраденнями в США
- Hyundai Elantra — 31 712 одиниць.
- Hyundai Sonata — 26 720 од.
- Chevy Silverado — 21 666 од.
- Honda Accord — 18 539 од.
- Kia Optima — 17 493 од.
Цікаво, що Silverado та Accord крадуться частіше, ніж лідерів відповідних сегментів, таких як Ford F-150 та Toyota Camry. Злодії явно не шукають бестселерів.
Раніше повідомлялося, які марки автомобілів найчастіше викрадають в Україні. Також ми писали про те, що зловмисники почали масово знімати одну важливу деталь з гібридних авто.
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