Hyundai на перших позиціях у небажаному для компанії списку

2025 Hyundai Elantra. Фото: Hyundai

Після кількох років масових викрадень автомобілів Hyundai та Kia, завдяки недоліку в системі безпеки, кількість угонів в США знизилася до рекордних за останні 40 років показників. На жаль, корейські бренди продовжують лідирувати у рейтингу найбільш викрадених автомобілів в Америці.

Про це повідомив Car Buzz.

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У 2024 році кількість крадіжок автомобілів у США скоротилася на 17% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що є найбільшим падінням за останні 40 років. Торік було викрадено 850 708 автомобілів (1 020 729 одиниць у 2023 році). Однак Hyundai та Kia все ж страждають більше за інших.

Hyundai Elantra став найбільш викраденим автомобілем в США, на другому місці — Hyundai Sonata, а замикає сумну п’ятірку Kia Optima. З усім тим, ці цифри значно знизилися в порівнянні з піком крадіжок, від якої постраждали марки. Річ у тім, що недоліки безпеки цих авто можна легко виправити в майстерні. Цікаво, що продажі Hyundai та Kia майже не постраждали, попри заяви про те, що їхні автомобілі легко викрадати.

Рейтинг авто за викраденнями в США

Hyundai Elantra — 31 712 одиниць. Hyundai Sonata — 26 720 од. Chevy Silverado — 21 666 од. Honda Accord — 18 539 од. Kia Optima — 17 493 од.

Цікаво, що Silverado та Accord крадуться частіше, ніж лідерів відповідних сегментів, таких як Ford F-150 та Toyota Camry. Злодії явно не шукають бестселерів.

Раніше повідомлялося, які марки автомобілів найчастіше викрадають в Україні. Також ми писали про те, що зловмисники почали масово знімати одну важливу деталь з гібридних авто.