До уваги водіїв, з’явився новий метод викрадення авто

Монетка в ручці двері. Фото: moto.pl

Злодії постійно вдосконалюють методи викрадення автомобілів. Тому знання про те, як шахраї мітять чужі машини, зокрема монетою в ручці дверей авто, може стати запорукою безпеки.

Про це написав Moto.

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Злодії вставляють металеві монети в отвір дверної ручки автомобіля, коли власник перебуває поряд, наприклад, під час паркування. Коли водій або пасажири виходять з автомобіля, злодій може швидко здійснити свою справу. Розташована в ручці монета блокує можливість закриття дверей за допомогою дистанційного керування.

Як викрадають авто

Цей простий трюк може призвести до того, що автовласник, відволікаючись або неуважно виходячи з машини, не помітить монету та залишить транспортний засіб незачиненим. А повернувшись, може виявити, що автомобіль зник. Тому треба бути уважним до такого роду позначок та перевіряти двері перед тим, як залишити авто.

Раніше ми писали, які марки авто найчастіше крадуть в Україні. Також повідомлялося, що Hyundai лідирує у рейтингу найбільш викрадених автомобілів у США.