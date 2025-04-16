Увага, злодії використовують новий спосіб влізти в чуже авто

Крадій чекає на необережність автовласника. Фото: freepik.com

Злодії використовують все більш незвичайні методи нахабного викрадення автомобілів або принаймні речей з салону. Для цього вони роблять усе, щоб відвернути увагу водія, зокрема використовують курячі яйця.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Яєчний метод

Сьогодні викрадачі автомобілів рідко використовують ломи та не обов'язково діють під покровом ночі. Тепер вони можуть проникати в транспорт за допомогою предметів, які не викликають жодних підозр у водіїв.

Одним з нових, але вже поширених способів є викрадення автомобілів за допомогою курячих яєць. Зловмисники кидають їх на лобове скло автомобіля. Водій рефлекторно вмикає склоочисники, щоб видалити бруд. Але консистенція яєць така, що при включенні двірників видимість через лобове скло стає ще гіршою. Це змушує водія зупинитися та видалити бруд руками.

Після того, як водій залишає автомобіль, злочинці встигають швидко влізти всередину та щось з нього поцупити. У крайньому разі жертвою крадіжки може стати навіть машина.

Як убезпечитися від крадіїв

Насамперед потрібно зберігати пильність. Перед тим як вийти з автомобіля, бажано спочатку вимкнути двигун, а потім замкнути автомобіль.

Також необхідно уникати зупинки на узбіччі в підозрілих місцях, де немає великого руху. Варто доїхати до найближчої АЗС або подібного місця й лише тоді прибрати яйця з лобового скла.

Раніше колишній злодій розповів, як захистити автомобіль від викрадення. Також ми писали, що Hyundai очолив рейтинг найбільш викрадених авто в США у 2024 році.