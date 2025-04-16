Внимание, воры используют новый способ влезть в чужое авто

Вор ждет неосторожности автовладельца. Фото: freepik.com

Воры используют все более необычные методы наглого похищения автомобилей или по крайней мере вещей из салона. Для этого они делают все, чтобы отвлечь внимание водителя, в частности используют куриные яйца.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Яичный метод

Сегодня угонщики автомобилей редко используют ломы и не обязательно действуют под покровом ночи. Теперь они могут проникать в транспорт с помощью предметов, которые не вызывают никаких подозрений у водителей.

Одним из новых, но уже распространенных способов является угон автомобилей с помощью куриных яиц. Злоумышленники бросают их на лобовое стекло автомобиля. Водитель рефлекторно включает стеклоочистители, чтобы удалить грязь. Но консистенция яиц такова, что при включении дворников видимость через лобовое стекло становится еще хуже. Это вынуждает водителя остановиться и удалить грязь руками.

После того как водитель покидает автомобиль, преступники успевают быстро влезть внутрь и что-то из него украсть. В крайнем случае жертвой кражи может стать даже машина.

Как обезопасить себя от воров

Прежде всего нужно сохранять бдительность. Перед тем как выйти из автомобиля, желательно сначала выключить двигатель, а затем запереть автомобиль.

Также необходимо избегать остановки на обочине в подозрительных местах, где нет большого движения. Стоит доехать до ближайшей АЗС или подобного места и только тогда убрать яйца с лобового стекла.

Ранее бывший вор рассказал, как защитить автомобиль от угона. Также мы писали, что Hyundai возглавил рейтинг самых угоняемых авто в США в 2024 году.