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Почему покупать подержанные авто в Германии стало рискованно

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Дата публикации 2 мая 2025 11:28
Подержанные авто из Германии: Mercedes-Benz сообщает о рисках для покупателей
Продажа автомобилей с пробегом. Фото: thesun.co.uk
Ключевые моменты Фальшивые объявления Как защититься от мошенников

В Германии получила распространение афера, когда мошенники предлагают подержанные автомобили по слишком привлекательным ценам. Жертвы быстро переводят средства, после чего остаются без машины и денег.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Фальшивые объявления

На днях Mercedes-Benz сообщил о волне очень выгодных, но фальшивых предложений в интернете о продаже подержанных автомобилей. Жертвы платят деньги, после чего мошенники исчезают. Схема очень простая, но эффективная.

Злоумышленники выдают себя за авторизованные автосалоны Mercedes, присылая поддельные каталоги предложений, договоры купли-продажи и счета-фактуры. Все выглядит очень профессионально: от официальных адресов электронной почты до ссылок на фактические местоположения дилеров и имен сотрудников.

Mercedes-Benz уже подал уголовное заявление и активно сотрудничает с правоохранительными органами.

К сожалению, это касается не только этой компании. Подобные случаи уже случались в Германии. Метод всегда одинаковый: воспользоваться доверием к известному бренду, ввести клиента в заблуждение и исчезнуть с его деньгами.

Как защититься от мошенников

  • Цена слишком хороша, чтобы быть правдой. Если предложение кажется подозрительно привлекательным, лучше проверить его дважды. Особенно это касается подержанных автомобилей малого возраста.
  • Необычные адреса электронной почты. Письма должны поступать с официального адреса дилерского центра. А не с подозрительного домена или бесплатной электронной почты.
  • Сильное давление. Мошенники часто настаивают на быстрых решениях и мгновенных переводах. Авторитетные дилеры никогда так не делают.
  • Без личного контакта. Требуйте тест-драйв. Если кто-то избегает встречи, это повод для беспокойства.
  • Запрос на оплату наперед. Никогда не отправляйте деньги банковским переводом, если вы не видели автомобиль и продавца лично.

Ранее мы писали о новом методе влезать в чужой автомобиль, который придумали воры. Также предупреждали, о трюке с монеткой, который помогает злоумышленникам угонять автомобили посреди белого дня.

Германия авто мошенничество Mercedes-Benz автомобиль продажа авто подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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