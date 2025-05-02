Подержанные авто из Германии: Mercedes-Benz сообщает о рисках для покупателей

Почему покупать подержанные авто в Германии стало рискованно
В Германии получила распространение афера, когда мошенники предлагают подержанные автомобили по слишком привлекательным ценам. Жертвы быстро переводят средства, после чего остаются без машины и денег.
Об этом сообщил Auto Swiat.
Фальшивые объявления
На днях Mercedes-Benz сообщил о волне очень выгодных, но фальшивых предложений в интернете о продаже подержанных автомобилей. Жертвы платят деньги, после чего мошенники исчезают. Схема очень простая, но эффективная.
Злоумышленники выдают себя за авторизованные автосалоны Mercedes, присылая поддельные каталоги предложений, договоры купли-продажи и счета-фактуры. Все выглядит очень профессионально: от официальных адресов электронной почты до ссылок на фактические местоположения дилеров и имен сотрудников.
Mercedes-Benz уже подал уголовное заявление и активно сотрудничает с правоохранительными органами.
К сожалению, это касается не только этой компании. Подобные случаи уже случались в Германии. Метод всегда одинаковый: воспользоваться доверием к известному бренду, ввести клиента в заблуждение и исчезнуть с его деньгами.
Как защититься от мошенников
- Цена слишком хороша, чтобы быть правдой. Если предложение кажется подозрительно привлекательным, лучше проверить его дважды. Особенно это касается подержанных автомобилей малого возраста.
- Необычные адреса электронной почты. Письма должны поступать с официального адреса дилерского центра. А не с подозрительного домена или бесплатной электронной почты.
- Сильное давление. Мошенники часто настаивают на быстрых решениях и мгновенных переводах. Авторитетные дилеры никогда так не делают.
- Без личного контакта. Требуйте тест-драйв. Если кто-то избегает встречи, это повод для беспокойства.
- Запрос на оплату наперед. Никогда не отправляйте деньги банковским переводом, если вы не видели автомобиль и продавца лично.
Ранее мы писали о новом методе влезать в чужой автомобиль, который придумали воры. Также предупреждали, о трюке с монеткой, который помогает злоумышленникам угонять автомобили посреди белого дня.
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