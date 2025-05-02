Подержанные авто из Германии: Mercedes-Benz сообщает о рисках для покупателей

Продажа автомобилей с пробегом. Фото: thesun.co.uk

В Германии получила распространение афера, когда мошенники предлагают подержанные автомобили по слишком привлекательным ценам. Жертвы быстро переводят средства, после чего остаются без машины и денег.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Фальшивые объявления

На днях Mercedes-Benz сообщил о волне очень выгодных, но фальшивых предложений в интернете о продаже подержанных автомобилей. Жертвы платят деньги, после чего мошенники исчезают. Схема очень простая, но эффективная.

Злоумышленники выдают себя за авторизованные автосалоны Mercedes, присылая поддельные каталоги предложений, договоры купли-продажи и счета-фактуры. Все выглядит очень профессионально: от официальных адресов электронной почты до ссылок на фактические местоположения дилеров и имен сотрудников.

Mercedes-Benz уже подал уголовное заявление и активно сотрудничает с правоохранительными органами.

К сожалению, это касается не только этой компании. Подобные случаи уже случались в Германии. Метод всегда одинаковый: воспользоваться доверием к известному бренду, ввести клиента в заблуждение и исчезнуть с его деньгами.

Как защититься от мошенников

Цена слишком хороша, чтобы быть правдой. Если предложение кажется подозрительно привлекательным, лучше проверить его дважды. Особенно это касается подержанных автомобилей малого возраста.

Если предложение кажется подозрительно привлекательным, лучше проверить его дважды. Особенно это касается подержанных автомобилей малого возраста. Необычные адреса электронной почты. Письма должны поступать с официального адреса дилерского центра. А не с подозрительного домена или бесплатной электронной почты.

Письма должны поступать с официального адреса дилерского центра. А не с подозрительного домена или бесплатной электронной почты. Сильное давление. Мошенники часто настаивают на быстрых решениях и мгновенных переводах. Авторитетные дилеры никогда так не делают.

Мошенники часто настаивают на быстрых решениях и мгновенных переводах. Авторитетные дилеры никогда так не делают. Без личного контакта. Требуйте тест-драйв. Если кто-то избегает встречи, это повод для беспокойства.

Требуйте тест-драйв. Если кто-то избегает встречи, это повод для беспокойства. Запрос на оплату наперед. Никогда не отправляйте деньги банковским переводом, если вы не видели автомобиль и продавца лично.

Ранее мы писали о новом методе влезать в чужой автомобиль, который придумали воры. Также предупреждали, о трюке с монеткой, который помогает злоумышленникам угонять автомобили посреди белого дня.