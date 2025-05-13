Навіщо дивний отвір під кришкою паливного бака авто

Заливна горловина для палива. Фото: capitalone.com

Деякі водії можуть здивуватися, коли на АЗС зненацька виявлять під кришкою паливного бака малопомітний невеликий отвір, який розташований під заливною горловиною. Втім, хвилюватися не варто, він має особливу функцію.

Про це написав Auto Swiat.

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Для чого призначений отвір

Невеликий отвір біля заливної горловини паливного бака служить водовідводом, що веде до колісної арки. Він зливає небажану рідину, щоб вона не накопичувалася біля заливної горловини та не потрапляла в паливний бак.

Також цей отвір дозволяє злити зайве паливо, якщо воно переповниться під час заповнення бака. Таким чином створюється захист лакофарбового покриття автомобіля від пошкоджень.

Важливий догляд

Цей отвір потрібно регулярно очищати, позаяк з часом він може накопичувати бруд та пил. У поєднанні з водою, все це може перетворитися на липку масу та призвести до засмічення. Тоді вода не матиме виходу й може потрапити в паливний бак.

Для очищення отвору можна використовувати, наприклад, тонкий дріт або стиснене повітря.

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