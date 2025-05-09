Що таке бідна суміш та чому вона нищить двигун авто

Ремонт двигуна. Фото: freepik.com

Якщо в мотор потрапляє бідна паливно-повітряна суміш, в якій надто мало пального та забагато повітря, то ця несправність здатна призвести до серйозних збоїв у роботі двигуна внутрішнього згоряння. До чого призведе така експлуатація мотора, та як усунути проблему.

Про це написав Autogid.

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Ознаки бідної суміші

Для бензинових моторів ідеальне співвідношення пального до повітря становить 14,7:1. Якщо цей баланс порушується у бік повітря, двигун починає працювати неефективно й небезпечно для свого ресурсу.

Помітно знижується тяга та потужність.

Виникають смикання або ривки при розгоні.

Чути підозрілі звуки, що нагадують детонацію.

Вмикається індикатор Check Engine.

Коди помилок P0171 або P0174 при діагностиці

Чому утворюється бідна суміш

Паливна система . Несправна бензопомпа, забитий фільтр або форсунки не дають достатнього тиску пального.

. Несправна бензопомпа, забитий фільтр або форсунки не дають достатнього тиску пального. Підсмоктування повітря . Тріщини чи витоки у вакуумних шлангах, колекторі або прокладках створюють надлишкове повітря в суміші.

. Тріщини чи витоки у вакуумних шлангах, колекторі або прокладках створюють надлишкове повітря в суміші. Збої в роботі датчиків. Некоректні сигнали від MAF-сенсора, температурного датчика впускного повітря чи датчика тиску впуску можуть порушити баланс подачі пального.

Наслідки ігнорування проблеми

Довготривала експлуатація авто з бідною сумішшю може мати катастрофічні наслідки.

Перегрів двигуна.

Прогорання випускних клапанів.

Тріщини на поршнях.

Деформація головки блоку циліндрів.

Підвищення рівня токсичних викидів.

Якщо не реагувати на очевидні сигнали автомобіля та вчасно не усунути проблему, уникнути дорогого ремонту не вийде.

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