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Головна Авто Як бідна суміш нищить двигун автомобіля

Як бідна суміш нищить двигун автомобіля

Ua en ru
Дата публікації: 9 травня 2025 06:00
Що таке бідна суміш та чому вона нищить двигун авто
Ремонт двигуна. Фото: freepik.com

Якщо в мотор потрапляє бідна паливно-повітряна суміш, в якій надто мало пального та забагато повітря, то ця несправність здатна призвести до серйозних збоїв у роботі двигуна внутрішнього згоряння. До чого призведе така експлуатація мотора, та як усунути проблему.

Про це написав Autogid.

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Ознаки бідної суміші

Для бензинових моторів ідеальне співвідношення пального до повітря становить 14,7:1. Якщо цей баланс порушується у бік повітря, двигун починає працювати неефективно й небезпечно для свого ресурсу.

  • Помітно знижується тяга та потужність.
  • Виникають смикання або ривки при розгоні.
  • Чути підозрілі звуки, що нагадують детонацію.
  • Вмикається індикатор Check Engine.
  • Коди помилок P0171 або P0174 при діагностиці

Чому утворюється бідна суміш

  • Паливна система. Несправна бензопомпа, забитий фільтр або форсунки не дають достатнього тиску пального.
  • Підсмоктування повітря. Тріщини чи витоки у вакуумних шлангах, колекторі або прокладках створюють надлишкове повітря в суміші.
  • Збої в роботі датчиків. Некоректні сигнали від MAF-сенсора, температурного датчика впускного повітря чи датчика тиску впуску можуть порушити баланс подачі пального.

Наслідки ігнорування проблеми

Довготривала експлуатація авто з бідною сумішшю може мати катастрофічні наслідки. 

  • Перегрів двигуна.
  • Прогорання випускних клапанів.
  • Тріщини на поршнях.
  • Деформація головки блоку циліндрів.
  • Підвищення рівня токсичних викидів.

Якщо не реагувати на очевидні сигнали автомобіля та вчасно не усунути проблему, уникнути дорогого ремонту не вийде.

Раніше ми писали, чи шкідливий біоетанол в бензині для двигуна авто. Також експерти пояснили, як зіпсувати двигун автомобіля неправильною мийкою.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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