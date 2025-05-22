Загорелся индикатор топлива: сколько еще проедет авто

Индикатор горючего. Фото: freepik.com

Когда индикатор на панели автомобиля предупреждает об окончании топлива, рассчитать сколько водителю осталось, чтобы доехать до ближайшей АЗС, несложно. Но стоит всегда заправляться заранее, чтобы не только не остановиться посреди дороги, но и не портить машину ездой с пустым баком.

Об этом написал MMR.

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Если не доверяете бортовому компьютеру, можно ориентироваться на такое правило: лампочка уровня топлива обычно загорается, когда в баке остается примерно 10% топлива.

То есть, например, в 50-литровом баке при включении индикатора еще остается около 5 литров топлива. Если двигатель потребляет 6 л на 100 км пробега, значит бензина хватит примерно на 80 км.

Почему не стоит ездить с пустым баком

Регулярно ездить на пустом баке не рекомендуется. Топливный насос, который обычно расположен в баке, охлаждается и смазывается именно топливом. При низком уровне жидкости он может перегреваться. А при плохой смазке давать стружку, что в результате приведет к поломке.

Также на дне бака со временем накапливаются осадки и частицы грязи. При низком уровне топлива они могут попасть в топливный фильтр или даже в систему подачи топлива к двигателю, что вызывает дополнительные риски для авто.

Ранее мы писали, как водителю экономить топливо в пробках. Также эксперты объяснили, что такое бедная смесь и как она уничтожает двигатель автомобиля.