Два способа экономить топливо в пробках

Как водителю экономить топливо в пробках
Система Start-Stop в современных автомобилях, несмотря на неоднозначное отношение к ней со стороны водителей, автоматически выключает двигатель во время остановки на светофорах и в пробках, что позволяет снизить расход топлива до 15%. В большинстве авто старше 10 лет такой функции нет, но водители могут воспользоваться несколькими хитростями, чтобы существенно сэкономить топливо.
Об этом сообщил Avtopilot.
Глушим мотор
Выключить двигатель, чтобы не тратить топливо зря, допустимо, но делать это стоит только тогда, когда пауза длится более двух минут. Частое включение и выключение мотора в обычном автомобиле может принести больше вреда, чем пользы.
В отличие от машин с системой Start-Stop, старшие модели не имеют усиленного стартера и аккумулятора, которые выдерживают частые пуски без негативных последствий. Особенно это касается авто, у которых двигатель требует подгазовки при запуске, что приводит к дополнительному расходу топлива и износу узлов.
Аккуратное вождение
Еще одна причина перерасхода — привычка нажимать на газ при запуске двигателя. Современные силовые установки в этом не нуждаются, а лишние обороты только вредят и увеличивают расход.
То же касается резких стартов в пробках: многие водители спешат, пытаются быстро набрать скорость, не осознавая, что такое поведение — основной враг экономного вождения.
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