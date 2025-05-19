Два способа экономить топливо в пробках

Пробка. Фото: УНИАН

Система Start-Stop в современных автомобилях, несмотря на неоднозначное отношение к ней со стороны водителей, автоматически выключает двигатель во время остановки на светофорах и в пробках, что позволяет снизить расход топлива до 15%. В большинстве авто старше 10 лет такой функции нет, но водители могут воспользоваться несколькими хитростями, чтобы существенно сэкономить топливо.

Об этом сообщил Avtopilot.

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Выключить двигатель, чтобы не тратить топливо зря, допустимо, но делать это стоит только тогда, когда пауза длится более двух минут. Частое включение и выключение мотора в обычном автомобиле может принести больше вреда, чем пользы.

В отличие от машин с системой Start-Stop, старшие модели не имеют усиленного стартера и аккумулятора, которые выдерживают частые пуски без негативных последствий. Особенно это касается авто, у которых двигатель требует подгазовки при запуске, что приводит к дополнительному расходу топлива и износу узлов.

Аккуратное вождение

Еще одна причина перерасхода — привычка нажимать на газ при запуске двигателя. Современные силовые установки в этом не нуждаются, а лишние обороты только вредят и увеличивают расход.

То же касается резких стартов в пробках: многие водители спешат, пытаются быстро набрать скорость, не осознавая, что такое поведение — основной враг экономного вождения.

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