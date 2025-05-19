Два способи заощаджувати пальне в заторах

Як водію заощаджувати пальне в заторах
Система Start-Stop в сучасних автомобілях, попри неоднозначне ставлення до неї збоку водіїв, автоматично вимикає двигун під час зупинки на світлофорах та в заторах, що дозволяє знизити витрати пального до 15%. В більшості авто віком понад 10 років такої функції нема, але водії можуть скористатися кількома хитрощами, щоб суттєво заощадити пальне.
Про це повідомив Avtopilot.
Глушимо мотор
Вимкнути двигун, щоб не витрачати пальне даремно, допустимо, але робити це варто лише тоді, коли пауза триває понад дві хвилини. Часте ввімкнення й вимкнення мотора у звичайному автомобілі може завдати більше шкоди, ніж користі.
На відміну від машин із системою Start-Stop, старші моделі не мають посиленого стартера й акумулятора, які витримують часті пуски без негативних наслідків. Особливо це стосується авто, у яких двигун потребує підгазовування при запуску, що призводить до додаткової витрати пального та зносу вузлів.
Акуратне водіння
Ще одна причина перевитрати — звичка натискати на газ під час запуску двигуна. Сучасні силові установки цього не потребують, а зайві оберти лише шкодять і збільшують витрати.
Те саме стосується різких стартів у заторах: багато водіїв поспішають, намагаються швидко набрати швидкість, не усвідомлюючи, що така поведінка — основний ворог економного водіння.
Раніше ми писали, чому авто витрачають різну кількість палива на шосе та в місті. Також експерти пояснили, для чого дивний отвір під кришкою паливного бака авто.
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