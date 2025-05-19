Два способи заощаджувати пальне в заторах

Затор. Фото: УНІАН

Система Start-Stop в сучасних автомобілях, попри неоднозначне ставлення до неї збоку водіїв, автоматично вимикає двигун під час зупинки на світлофорах та в заторах, що дозволяє знизити витрати пального до 15%. В більшості авто віком понад 10 років такої функції нема, але водії можуть скористатися кількома хитрощами, щоб суттєво заощадити пальне.

Про це повідомив Avtopilot.

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Вимкнути двигун, щоб не витрачати пальне даремно, допустимо, але робити це варто лише тоді, коли пауза триває понад дві хвилини. Часте ввімкнення й вимкнення мотора у звичайному автомобілі може завдати більше шкоди, ніж користі.

На відміну від машин із системою Start-Stop, старші моделі не мають посиленого стартера й акумулятора, які витримують часті пуски без негативних наслідків. Особливо це стосується авто, у яких двигун потребує підгазовування при запуску, що призводить до додаткової витрати пального та зносу вузлів.

Акуратне водіння

Ще одна причина перевитрати — звичка натискати на газ під час запуску двигуна. Сучасні силові установки цього не потребують, а зайві оберти лише шкодять і збільшують витрати.

Те саме стосується різких стартів у заторах: багато водіїв поспішають, намагаються швидко набрати швидкість, не усвідомлюючи, що така поведінка — основний ворог економного водіння.

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