Загорівся індикатор пального: скільки ще проїде авто

Індикатор пального. Фото: freepik.com

Коли індикатор на панелі автомобіля попереджає про закінчення пального, розрахувати скільки водію залишилося, щоб доїхати до найближчої АЗС, нескладно. Але варто завжди заправлятися завчасно, щоб не лише не зупинитися посеред дороги, але й не псувати машину їздою з порожнім баком.

Про це написав MMR.

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Якщо не довіряєте бортовому компʼютеру, можна орієнтуватися на таке правило: лампочка рівня палива зазвичай загоряється, коли в баку залишається приблизно 10% пального.

Тобто, наприклад, у 50-літровому баку при увімкненні індикатора ще залишається близько 5 літрів палива. Якщо двигун споживає 6 л на 100 км пробігу, значить бензину вистачить приблизно на 80 км.

Чому не варто їздити з порожнім баком

Регулярно їздити на порожньому баку не рекомендується. Паливна помпа, яка зазвичай розташована у баку, охолоджується та змащується саме пальним. При низькому рівні рідини він може перегріватися. А при поганому змащені давати стружку, що в результаті призведе до поломки.

Також на дні бака з часом накопичуються осади та частки бруду. При низькому рівні пального вони можуть потрапити у паливний фільтр або навіть у систему подачі пального до двигуна, що спричиняє додаткові ризики для авто.

Раніше ми писали, як водію заощаджувати пальне в заторах. Також експерти пояснили, що таке бідна суміш та як вона нищить двигун автомобіля.