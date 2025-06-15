Названа деталь авто, которая сильно увеличивает расход топлива

Рейлинги на крыше автомобиля. Фото: autoexpress.co.uk

Водители автомобилей с двигателями внутреннего сгорания рискуют увеличить сопротивление воздуха во время движения и потратить лишнее топливо, если оставят без надобности на машине один обычный предмет. Эксперты RAC призывают водителей демонтировать багажник или даже рейлинги на крыше машины, если они ими не пользуются.

Об этом написал Express.

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Поездка с пустым багажником или рейлингами на крыше кажется безобидной, но на самом деле существенно влияет на расход топлива. Конструкция на крыше авто увеличивает сопротивление воздуха и влияет на топливную эффективность транспортных средств. Это означает, что водители будут использовать больше бензина или дизельного топлива, чем необходимо. А это очень неприятно для украинских водителей, особенно на фоне роста цен на топливо.

Комментарий экспертов

"Не оставляйте рейлинги и багажник на крыше, так как они создают сопротивление ветру и заставляют ваш автомобиль расходовать больше топлива. Чем быстрее вы едете, тем больше сопротивление. По данным Energy Saving Trust, при скорости 120 км/ч пустой багажник на крыше увеличивает сопротивление воздуха на 39%, а рейлинги — на 16%, что делает автомобиль гораздо менее экономичным", — пояснили эксперты британского RAC (Королевский автомобильный клуб, Royal Automobile Club).

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