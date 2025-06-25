Вартість зарядки електромобіля вже перевищила ціну бензину

ЕЗС в Німеччині. Фото: carwashpro.com

За даними Lichtblick, сьогодні в Німеччині середня ціна зарядки електромобіля на 100 км пробігу становить 10,45 євро на звичайних станціях та 12,06 євро на швидкісних. При цьому вартість шести літрів бензину, якого вистачає на ту саму відстань, становить близько 10 євро.

Про це повідомив Enkorr.

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Причини високих тарифів

В компанії Lichtblick вже називають ціновий дисбаланс між викопною та зеленою енергією в Німеччині серйозним ударом по переходу до екологічного транспорту.

Основна причина високих тарифів на зарядку електромобілів полягає у нестачі конкуренції. Адже більшість ЕЗС належать місцевим енергетичним компаніям, пов’язаним з мережевими операторами.

Парадокс, але в країні спостерігається надлишкова зарядна інфраструктура — понад 154 000 точок загальною потужністю 5,5 ГВт. При цьому кожна звичайна станція обслуговує в середньому лише 0,8 авто на день.

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Повернення до ДВЗ

За результатами міжнародного опитування McKinsey Mobility Consumer Pulse серед 37 000 водіїв, понад 46% американських власників електромобілів заявили, що вони схиляються до купівлі автомобіля з ДВЗ під час наступної зміни транспортного засобу. В Австралії понад 49% водіїв електрокарів впевнено заявили, що повернуться до бензинових авто.

Хоча загальна ситуація у світі все ж на користь електромобілів, адже лише 29% власників електротранспорту сказали, що перейдуть на бензин. Наприклад, в Японії таких лише 13%, а Європі по різних країнах — 15-25%.

Понад 30% респондентів заявили, що зарядної інфраструктури недостатньо, загальна вартість електромобіля висока, а долати на них великі відстані занадто складно.

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