ТОП-5 електромобілів за ціною до 20 000 доларів

Електромобіль. Фото: freepik.com

В Україні можна знайти нові електромобілі за ціною менш як 20 000 доларів, які пропонують запас ходу понад 400 км, мають стильний дизайн та комфортний салон. Насамперед йдеться або про відомі китайські моделі або про електрокари світових брендів, які вироблені в колаборації з заводами в КНР, що позитивно впливає на їхню доступність.

Про це написав Global Electric.

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BYD Seagull

Фото: byd.com

Гарний варіант для коротких поїздок та міської експлуатації. Компактні габарити й невелика вага дозволяють економити енергію та усувають труднощі з паркування в обмеженому міському просторі.

запас ходу залежно від моделі: 305-405 км;

потужність двигуна: 55/75 кВт;

час зарядки: 30 хвилин (DC) до 80%;

тип батареї: літій-залізо-фосфатна;

середня ціна: 15 000 доларів.

BYD Dolphin

Фото: energy-hub.com.ua

Автомобіль трохи дорожчий за попередній, але потужніший. Dolphin має продуману ергономіку просторого салону, великий сенсорний екран та сучасні системи безпеки. Підходить для родинних поїздок.

запас ходу залежно від моделі: 302-420 км;

потужність двигуна: 70/130 кВт;

час зарядки: 30 хвилин (DC) до 80%;

тип батареї: літій-залізо-фосфатна;

середня ціна: 17 000 доларів.

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Honda e:Ns1

Фото: plc.ua

Honda виробляє цей автомобіль в Китаї разом з корпорацією GAC. Кросовер нового покоління пропонує сучасний дизайн, просторий салон, високу посадку, потужний електродвигун та передові технології.

запас ходу залежно від моделі: до 510 км;

потужність двигуна: 134/150 кВт;

час зарядки: 30 хвилин (DC) до 80%;

тип батареї: потрійна літієва;

середня ціна: 16 000 доларів.

Honda e:Np1

Фото: electro-mobility.com.ua

Дорожча версія e:Ns1, яка пропонує покращені характеристики та сучасні технології. Авто оснащене сучасною мультимедійною системою Honda CONNECT 3.0 та розширеним набором систем безпеки, зокрема адаптивним круїз-контролем, системою утримання в смузі та круговим оглядом 360°.

запас ходу залежно від моделі: до 510 км;

потужність двигуна: 134/150 кВт;

час зарядки: 30 хвилин (DC) до 80%;

тип батареї: потрійна літієва;

середня ціна: 18 500 доларів.

Volkswagen ID.3

Фото: infocar.ua

Класичний хетчбек виробляється в Китаї для експорту. Це європейський електромобіль з високою якістю збірки та сучасним програмним забезпеченням за китайською ціною.

запас ходу: до 450 км;

потужність двигуна: 125 кВт;

час зарядки: 30 хвилин (DC) до 80%;

тип батареї: потрійна літієва;

середня ціна: 19 900 доларів.

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