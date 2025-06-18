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Головна Авто Чому новий Nissan Leaf запізнився на 15 років

Чому новий Nissan Leaf запізнився на 15 років

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 17:30
Чому новий Nissan Leaf третього покоління запізнився на 15 років
Nissan Leaf третього покоління. Фото: Nissan
Ключові моменти Пізній прорив Характеристики Leaf III

Nissan Leaf у 2010 році став першим серійним електромобілем в новітній історії, але міг здобути ще більшу популярність з іншим кузовом. Після двох поколінь ці зміни нарешті відбулися, але може бути надто пізно.

Про це написав Auto Swiat.

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Пізній прорив

У 2006 році кросовер Nissan Qashqai першого покоління з двигуном внутрішнього згоряння отримав миттєвий успіх у споживачів. Японська компанія знайшла ключ до сердець клієнтів. Втім, у 2010 році Nissan представила не менш важливий електрокар Leaf, й це авто виявилося звичайним хетчбеком.

Навіть враховуючи тривалий період проєктування та впровадження нової моделі у виробництво, у 2007 році ще був час змінити концепцію Nissan Leaf на кросовер. Але це відбулося лише зараз.

На жаль, більшість електромобілів конкурентів сьогодні також мають саме такий тип кузова, а це означає, що Leaf III тепер важче виділитися.

Хоча, Nissan Leaf має справді гарний та сучасний вигляд. Він дуже обтічний — ручки передніх бічних дверей ховаються в кузові, а ручки задніх — розташовані в стійці даху.

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Характеристики Leaf III

Leaf залишається компактним авто — завдовжки 4350 мм, завширшки 1810 мм та заввишки 1550 см. Колісна база становить 2690 мм. У найлегшій версії він важить 1789 кг. Модельний ряд отримає колісні диски розміром від 18 до 19 дюймів. Об'єм багажника становить 437 л.

Новий Nissan Leaf буде доступний з двома варіантами двигунів:

  • 177 к.с.: 345 Нм; 0-100 км/год: 8,6 с; тягова батарея: 52 кВт-год; орієнтовний запас ходу 436 км;
  • 218 к.с.: 355 Нм; 0-100 км/год: 7,6 с; тягова батарея: 75 кВт-год; орієнтовний запас ходу 604 км.

Третє покоління вироблятиметься у Сандерленді (Велика Британія) з кінця 2025 року.

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авто електрокари автомобіль електромобіль Nissan
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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