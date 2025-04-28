Вживаний Nissan Juke першого покоління: чи варто купувати

2015 Nissan Juke. Фото: Nissan

Перше покоління Nissan Juke (2010-2019) було створено на спільній платформі з хетчбеком Micra, седаном Renault Symbol другого покоління та електромобілем Nissan Leaf. Рестайлінг 2015 року охопив оновлення зовнішності та перероблення салону, але без появи нових агрегатів.

Про це написала "Україна за кермом".

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Двигуни

У бензинового двигуна 1.6 (HR16DE, 117 к.с.) серйозних болячок немає. Трапляються течі через ущільнення піддона та прогорання прокладки приймальної труби. Почувши свист приводного ременя, не варто тягнути з його заміною. Через відсутність гідрокомпенсаторів кожні 90 000-100 000 км необхідне регулювання клапанів.

Турбомотор 1.6 (MR16DDT, 190 к.с.) відкликали через заміни впускного патрубка та прокладки датчика палива. Динамічна їзда призводить до швидкого розтягування ланцюга ГРМ. В холодну погоду промерзає магістраль картерних газів, що викликає різні течі.

Трансмісії

У варіатора Jatco JF015E не найкраща репутація. В Juke його недоліки посилені установкою проміжного блоку, що являє собою двоступеневий автомат. Йому бракує запасу міцності.

З 190-сильним двигуном працює інший варіатор Jatco JF011E. На тлі інших він непоганий, але теж досить ніжний. Проблеми починаються зі зносу підшипників конусів 50 000 км. Ще одне слабке місце — клапан масляної помпи. Навіть дрібний ремонт варіаторів дорогий, а доведення до ладу обійдеться в 15 000–30 000 грн.

Механічні коробки (5-ступенева RS5F92R, 6-ступенева RS6F94R) з роками набувають невиразного перемикання передач, але в цілому надійні та живучі.

Інші перестороги

Підвіска вимагає капітальних вкладень при пробігу 100 000 км, хоча опорні підшипники стійок доведеться змінювати раніше. Ремонт утруднений тим, що сайлентблоки та кульові запресовані у важелі та підрамник.

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