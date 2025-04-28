Подержанный Nissan Juke первого поколения: стоит ли покупать

2015 Nissan Juke. Фото: Nissan

Первое поколение Nissan Juke (2010-2019) было создано на общей платформе с хэтчбеком Micra, седаном Renault Symbol второго поколения и электромобилем Nissan Leaf. Рестайлинг 2015 года охватил обновление внешности и переделку салона, но без появления новых агрегатов.

Об этом написала "Украина за рулем".

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Двигатели

У бензинового двигателя 1.6 (HR16DE, 117 л.с.) серьезных болячек нет. Случаются течи из-за уплотнения поддона и прогорания прокладки приемной трубы. Услышав свист приводного ремня, не стоит тянуть с его заменой. Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов каждые 90 000-100 000 км необходима регулировка клапанов.

Турбомотор 1.6 (MR16DDT, 190 л.с.) отозвали из-за замены впускного патрубка и прокладки датчика топлива. Динамичная езда приводит к быстрому растяжению цепи ГРМ. В холодную погоду промерзает магистраль картерных газов, что вызывает различные течи.

Трансмиссии

У вариатора Jatco JF015E не самая лучшая репутация. В Juke его недостатки усилены установкой промежуточного блока, представляющего собой двухступенчатый автомат. Ему не хватает запаса прочности.

Со 190-сильным двигателем работает другой вариатор Jatco JF011E. На фоне остальных он неплохой, но тоже довольно нежный. Проблемы начинаются с износа подшипников конусов 50 000 км. Еще одно слабое место — клапан масляного насоса. Даже мелкий ремонт вариаторов дорогой, а доведение до ума обойдется в 15 000-30 000 грн.

Механические коробки (5-ступенчатая RS5F92R, 6-ступенчатая RS6F94R) с годами приобретают невнятное переключение передач, но в целом надежны и живучи.

Другие предостережения

Подвеска требует капитальных вложений при пробеге 100 000 км, хотя опорные подшипники стоек придется менять раньше. Ремонт затруднен тем, что сайлентблоки и шаровые запрессованы в рычаги и подрамник.

У автомобиля хлипкая электрика. Сбоить может все: аудиосистема, подрулевые переключатели, блок климат-контроля.

Пользование системами обогрева требует осторожности. В морозы из-за перепадов температуры лопаются наружные зеркала и воздушные заслонки отопителя.

Полезна регулярная диагностика главного тормозного цилиндра, так как немало жалоб по его внезапным отказам.

Полный привод реализован нестандартно: заднюю ось подключают две независимые муфты. Их недостатки типичны — быстрый перегрев в напряженных условиях работы.

В ходе рестайлинга форму багажника оптимизировали, но значительно больше он не стал. По практичности Juke один из худших кроссоверов.

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